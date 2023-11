CHIPWAR. Dollari a palate nei semiconduttori cinesi

Pechino sta investendo pesantemente nell’industria dei semiconduttori. Le cinesi ChangXin Memory Technologies, Cxmt, e Yangtze Memory Technologies Co Ltd, Ymtc, hanno raccolto miliardi di dollari in nuovo capitale per finanziare la continua espansione delle loro operazioni di chip di memoria viste le sanzioni statunitensi.

Secondo quanto riferito, Cxmt ha ricevuto 39 miliardi di yuan in fondi per completare la costruzione di una nuova fabbrica di Dram (Dynamic Random Access Memory) il cui costo totale dovrebbe superare quattro volte tale importo. Anche Ymtc, il produttore cinese di flash memory Nand ha raccolto diversi miliardi di dollari per sviluppare e acquistare alternative alle apparecchiature statunitensi, giapponesi ed europee. La raccolta di capitale di Ymtc fa seguito al finanziamento di 7 miliardi di dollari annunciato lo scorso anno, riporta AT.

Il fondo statale di investimento per l’industria dei circuiti integrati cinese è una fonte chiave di finanziamento per entrambe le aziende di semiconduttori. I rapporti sulla raccolta di capitali sono coerenti con gli sforzi della Cina per costruire un’industria dei semiconduttori più autonoma in risposta alle sanzioni statunitensi che cercano di paralizzare l’industria cruciale.

Cxmt è il più grande produttore cinese di Dram e il quarto fornitore di Dram in Cina dopo Samsung Electronics e la sudcoreana SK Hynix e la nipponica Micron Technology. Fondata nel 2016, ha sede a Hefei e ha stabilimenti lì e a Pechino; suoi clienti sono produttori di telefoni cellulari, computer, server, dispositivi di consumo e apparecchiature legate all’IoT. Non è sotto sanzioni Usa. Si ritiene che la sua tecnologia sia tre o quattro generazioni indietro rispetto a Samsung, SK Hynix e Micron.

Ymtc è il principale produttore cinese di memorie flash Nand, fondata nel 2016, sede centrale e stabilimenti a Wuhan. Ymtc ha sviluppato la propria architettura Nand 3D, Xtacking. Messa in produzione di massa nel 2019, la tecnologia si è rivelata buona da consentire ad Apple di prendere in considerazione l’utilizzo dei chip di flash memory Nand di Ymtc nell’iPhone; progetto poi naufragato nell’ottobre 2022. È sotto sanzioni Usa dopo aver lanciato il suo prodotto flash Nand 3D di quarta generazione, un chip a 232 strati che ha stabilito un nuovo record per la densità di archiviazione dei dati. Rifornisce i produttori di memoria incorporata e unità a stato solido, Ssd, consumer e aziendali utilizzate in dispositivi mobili, elettronica di consumo, computer, server e data center.

Entrambe le società stanno lavorando con produttori di apparecchiature cinesi, che stanno sviluppando una gamma completa di macchine per sostituire le apparecchiature importate, sanzionate o meno: tra queste litografia, la lavorazione del fotoresist, la deposizione, l’acquaforte, la planarizzazione chimico-meccanica, la pulitura e ispezione.

Nel 2022, la Cina rappresentava circa il 30% delle vendite globali di Dram e il 33% delle vendite globali di Nand. Si stima che l’autosufficienza della Cina in termini di chip di memoria non superi il 15%, ma Samsung e SK Hynix hanno fabbriche Nand e Dram nel paese.

Luigi Medici

