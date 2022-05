CHIPWAR. Crollano gli acquisti di elettronica, la cinese SMIC regge bene

Smic, il più grande produttore cinese di chip, ha registrato venerdì un fatturato trimestrale record, grazie alla carenza di semiconduttori a livello globale che ha incrementato la domanda della sua tecnologia, facendo salire le sue azioni.

Semiconductor Manufacturing International Corporation ha annunciato un fatturato di 1,8 miliardi di dollari nei primi tre mesi chiusi il 31 marzo, con un aumento del 16,6% rispetto al trimestre precedente e un incremento di quasi il 67% rispetto all’anno precedente, registrando un utile lordo di 750,3 milioni di dollari per il trimestre.

«Anche se la domanda di elettronica di consumo è debole, la crescita della domanda nei veicoli a nuova energia, nei pannelli di visualizzazione e nei settori industriali ha portato a un’intensificazione a breve termine della carenza strutturale di capacità produttiva di semiconduttori», ha dichiarato Smic in un comunicato, riporta AF.

L’azienda ha aggiunto di aspettarsi un aumento del fatturato trimestrale compreso tra l’1 e il 3% nei prossimi tre mesi, a causa della domanda di prodotti elettronici come gli smartphone, alimentata dalla pandemia di coronavirus, e della carenza di semiconduttori a livello globale.

Smic ha poi detto che la domanda di telefoni cellulari, personal computer ed elettrodomestici è crollata “come un sasso” e non mostra segni di ripresa. Parlando agli investitori il 13 maggio, l’amministratore delegato Zhao Haijun ha affermato che la guerra tra Russia e Ucraina e le chiusure del Covid cinese hanno intaccato in modo massiccio la domanda di elettronica di consumo e di elettrodomestici, che a sua volta ha portato a un “serio” aggiustamento degli ordini di chip per questi segmenti, riporta Nikkei.

«Molte aziende produttrici di smartphone, Pc ed elettrodomestici avevano un’esposizione in Russia e Ucraina, e le loro entrate sono ora scomparse. Anche le vendite nel loro mercato nazionale sono diminuite a causa della situazione interna del COVID (…) Non possiamo ancora vedere la fine della tendenza al ribasso in questi segmenti (…) Ci sono almeno 200 milioni di unità di smartphone che scompariranno improvvisamente quest’anno e la maggior parte di essi proviene dai produttori cinesi di telefonia», ha dichiarato Zhao.

Antonio Albanese