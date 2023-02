CHIPWAR. Cina e Russia cercano alternative ai microchip. Microelettronica sotto i riflettori

In un recente studio, il think tank Silverado Policy Accelerator ha osservato che le imprese russe hanno ancora accesso a tecnologie critiche a doppio uso e a semiconduttori grazie alle importazioni dalla Cina e da Hong Kong.

Secondo il Royal United Services Institute, un think tank della Difesa con sede a Londra, le importazioni di microchip da questi Paesi hanno totalizzato 2,6 miliardi di dollari tra aprile e novembre, con i microchip di Intel e AMD che rappresentano circa il 30% del totale.

Nonostante le sanzioni, la Russia è riuscita a raddoppiare le importazioni di chip rispetto al 2021. Da un lato, questo dimostra l’inefficacia delle sanzioni antirusse; dall’altro, bisogna tenere conto che le restrizioni alle forniture diventeranno sempre più sistematiche.

Le imprese cinesi devono acquistare una quantità significativa di chip necessari per lo sviluppo dell’industria militare e nucleare nazionale. Negli ultimi due anni e mezzo, il principale istituto di ricerca cinese, l’Accademia cinese di ingegneria e fisica, ha regolarmente acquistato microchip avanzati statunitensi nonostante le restrizioni imposte.

Un’analisi del Wall Street Journal sui documenti di approvvigionamento ha rivelato che l’accademia, che è stata inserita nella lista nera delle esportazioni statunitensi per 25 anni, è riuscita a ottenere semiconduttori prodotti dalle aziende statunitensi Intel Corp e Nvidia Corp fino al 2020.

Le aziende cinesi non acquistano gli ultimi modelli messi in produzione di massa negli Stati Uniti, ma quelli più vecchi, rendendo difficile il controllo delle vendite. Le imprese russe e cinesi non hanno perso l’opportunità di acquisire chip sufficientemente avanzati e, pertanto, continuano a svilupparsi efficacemente non solo nel campo militare, ma anche in quello delle applicazioni di intelligenza artificiale.

L’obiettivo principale degli Stati Uniti è ora quello di tagliare completamente le forniture a Cina e Russia di qualsiasi tecnologia che possa in qualche modo essere adattata alla produzione di tecnologia militare, satellitare o missilistica.

Nell’ottobre 2022, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha emanato nuove norme sul controllo delle esportazioni che potrebbero cambiare il futuro dell’industria globale dei semiconduttori. Osservando l’inefficacia delle precedenti restrizioni sulle imprese russe e cinesi, l’amministrazione statunitense ha deciso di affrontare la questione in modo globale : tagliare le forniture di tutti i produttori globali di microchip e di attrezzature per la loro produzione, di cui ASML Holding NV, TSMC, Nikon Corp e Samsung possiedono le tecnologie più avanzate.

Gli Stati Uniti hanno già il pieno controllo del produttore taiwanese TSMC e della coreana Samsung. Rappresentanti statunitensi, olandesi e giapponesi hanno recentemente raggiunto un accordo informale per limitare la fornitura di apparecchiature per la produzione di microchip dagli impianti di ASML e Nikon Corp alla Cina.

Dall’ottobre 2022 il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sta lavorando per rallentare il più possibile lo sviluppo russo e cinese di microchip più piccoli di 14 nanometri.

La creazione di una produzione competitiva è un processo lungo e costoso. Ognuno dei grandi produttori di questo settore è cresciuto organicamente per anni con finanziamenti praticamente illimitati.

La Cina e la Russia avranno bisogno, nella migliore delle ipotesi, di cinque anni e di quantità colossali di denaro per compiere questo viaggio. E si troveranno comunque in una posizione di recupero, perché in quel periodo la tecnologia sarà andata avanti.

La più promettente in questa situazione è la creazione di una produzione sulla base di tecnologie alternative che non sono così costose. In Russia si sta lavorando in questa direzione presso l’Istituto di Tecnologia Elettronica di Mosca: i primi prototipi potrebbero essere disponibili nel 2026.

Anche i cinesi stanno lavorando in questa direzione, ma i materiali sui loro sviluppi sono ancora limitati. In questo momento, una vera alternativa potrebbe essere quella di acquistare attrezzature litografiche relativamente obsolete in Malesia. L’industria microelettronica si è sviluppata in modo piuttosto dinamico e, nonostante la mancanza di produzione, il Paese dispone di un parco macchine relativamente ampio e moderno.

Tuttavia, in mancanza di altre opzioni, è necessario acquistarlo anche a un prezzo svantaggioso. Naturalmente, c’è sempre l’opzione delle importazioni grigie. Tuttavia, a causa del maggiore controllo delle vendite di microchip da parte delle normative statunitensi sull’amministrazione delle esportazioni, dovranno essere creati schemi sempre più complessi per aggirare le restrizioni, con un impatto negativo sul costo finale dei prodotti.

I controlli normativi statunitensi si concentrano ora sulle tecnologie che possono aumentare drasticamente le prestazioni di calcolo, sulla tecnologia avanzata dei semiconduttori, sui computer quantistici e sull’uso dell’intelligenza artificiale.

Il monitoraggio delle spedizioni andrà ben oltre i normali controlli sulle esportazioni, poiché ognuno di questi elementi potrebbe essere utilizzato per creare armi di distruzione di massa. Gli esperti statunitensi si rendono conto che solo il vantaggio tecnologico permetterà loro di mantenere un’economia competitiva e di modernizzare le forze armate.

Tra le alternative lo sviluppo della microelettronica, finora l’industria microelettronica mondiale ha avuto un vettore di sviluppo comune. Ora il settore è a un punto di svolta, che porterà a nuove direzioni isolate e quindi uniche. È il momento giusto per iniziare a sviluppare istituti di ricerca e impianti di produzione correlati in Russia e in Cina, al fine di diventare fornitori di prodotti ineguagliabili in futuro. Il Ministero dell’Industria Elettronica è stato incaricato di questa funzione fino al 1991 e dovrebbe essere simile a quello attuale.

Graziella Giangiulio