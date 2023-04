CHIPWAR. Cala la produzione di semiconduttori in Corea del Sud

La produzione di semiconduttori in Corea del Sud è calata bruscamente a febbraio, sollevando dubbi sulla forza a lungo termine della principale esportazione del Paese e indicando una crescita economica fiacca per il resto dell’anno.

I dati pubblicati venerdì scorso dall’agenzia statistica ufficiale del Paese hanno mostrato che la produzione di chip il mese scorso è diminuita del 17,1% rispetto a gennaio, registrando il calo più marcato su base mensile dal 2008. Il dato è sceso anche del 41,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

I chip rappresentano circa il 20% delle esportazioni della Corea del Sud e negli ultimi anni sono stati un faro in un’economia altrimenti stagnante. Le esportazioni di semiconduttori della Corea del Sud hanno raggiunto i 128 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento vertiginoso durante la pandemia di Covid, quando la domanda di elettronica ha subito un’impennata.

Il presidente Yoon Suk Yeol si è impegnato a fare ogni sforzo per rilanciare l’industria, definendola la chiave del futuro economico della nazione.

Secondo gli analisti, il calo della produzione di chip potrebbe far presagire un declino generale più marcato. Il Fondo Monetario Internazionale ha previsto che il prodotto interno lordo della Corea del Sud aumenterà dell’1,7% quest’anno, rispetto al 2,6% del 2022.

«Mi sembra che l’economia coreana stia diminuendo rapidamente quest’anno rispetto all’anno scorso (…) Ed è altamente correlato al declino del mercato globale dei chip di memoria e al suo calo di prezzo», ha dichiarato a Nikkei Asia Kim Sei-wan, professore di economia presso la Ewha Womans University di Seoul.

Sebbene la produzione sia in calo, il governo e i principali produttori di chip, come Samsung Electronics e SK Hynix, stanno unendo le forze per espandere la produzione, nella speranza di posizionare la Corea del Sud come una potenza globale di chip. I produttori di chip sostengono da tempo che un generoso sostegno statale è necessario per competere con i rivali di Taiwan, Stati Uniti e Cina.

Giovedì scorso il parlamento ha approvato una legge, la K-Chips Act, per ampliare gli incentivi per i produttori di chip che intendono aprire nuove fabbriche. Una volta approvata dal presidente, la legge aumenterà il credito d’imposta per i grandi produttori di chip al 15% dall’8% e al 25% dal 16% per le piccole e medie imprese, riporta Nikkei.

Il principale produttore di chip del Paese, Samsung Electronics, ha recentemente annunciato l’intenzione di costruire cinque nuovi impianti di semiconduttori nell’ambito di un polo produttivo a sud della capitale, Seoul. Il governo ha dichiarato che l’investimento ha un valore di circa 300.000 miliardi di won, pari a 230 miliardi di dollari, e sarà realizzato nei prossimi due decenni.

Tommaso Dal Passo