CHIPWAR. Biden finanzia TSMC prima che entri Trump

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha dichiarato di aver finalizzato il sussidio da 6,6 miliardi di dollari per la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, il principale produttore di chip al mondo, per un impianto di produzione allestito a Phoenix, in Arizona.

Il contratto con l’unità statunitense di TSMC, dopo un accordo preliminare annunciato ad aprile, è il primo importante premio ad essere finalizzato nell’ambito del programma da 52,7 miliardi di dollari creato nel 2022. Arriva solo poche settimane prima che il presidente eletto Donald Trump, che ha criticato il programma, entri in carica, riportano Reuters e AF.

Ad aprile, TSMC ha accettato di espandere il suo investimento pianificato di 25 miliardi di dollari a 65 miliardi di dollari e di aggiungere una terza fabbrica in Arizona entro il 2030.

L’azienda taiwanese produrrà la tecnologia a 2 nanometri più avanzata al mondo nella sua seconda fabbrica in Arizona, la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2028. TSMC ha anche accettato di utilizzare la sua tecnologia di produzione di chip più avanzata chiamata “A16” in Arizona.

“Quando abbiamo iniziato, c’erano molti detrattori che dicevano che forse TSMC avrebbe fatto 5 o 6 nanometri negli Stati Uniti”, ha detto la Segretaria al Commercio Gina Raimondo in un’intervista. “In realtà stanno realizzando i loro chip più sofisticati negli Stati Uniti”.

Il finanziamento a TSMC include anche fino a 5 miliardi di dollari in prestiti governativi a basso costo. In base all’accordo, TSMC riceverà denaro al raggiungimento delle tappe del progetto. Il Dipartimento del Commercio prevede di erogare almeno 1 miliardo di dollari a TSMC entro la fine dell’anno, ha detto un alto funzionario ai giornalisti.

TSMC ha accettato di rinunciare ai riacquisti di azioni per cinque anni, salvo alcune eccezioni, e di condividere eventuali profitti in eccesso con il governo degli Stati Uniti in base a un “accordo di condivisione dei profitti”.

L’AD di TSMC CC Wei ha affermato che l’accordo “ci aiuta ad accelerare lo sviluppo della tecnologia di produzione di semiconduttori più avanzata disponibile negli Stati Uniti”.

Nel 2022 il Congresso ha approvato il Chips and Science Act per incrementare la produzione nazionale di semiconduttori, che Raimondo ha definito essenziale per ottenere investimenti da TSMC e altri chip. Attualmente negli Stati Uniti non vengono prodotti chip all’avanguardia.

“Non è successo da solo… Abbiamo dovuto convincere TSMC che avrebbero voluto espandersi”, ha affermato Raimondo, aggiungendo che i funzionari hanno dovuto convincere anche le aziende americane ad acquistare chip realizzati negli Stati Uniti. “Il mercato non tiene conto della sicurezza nazionale”.

Il Dipartimento statunitense ha stanziato 36 miliardi di dollari per progetti di chip, tra cui 6,4 miliardi di dollari per Samsung in Texas, 8,5 miliardi di dollari per Intel e 6,1 miliardi di dollari per Micron Technology. Inoltre sta lavorando per finalizzare tali accordi prima che Biden lasci l’incarico il 20 gennaio.

L’accordo segue la notizia secondo cui il Dipartimento ha ordinato a TSMC di interrompere le spedizioni di chip avanzati ai clienti cinesi.

Raimondo non ha confermato che il Dipartimento abbia emesso una direttiva a TSMC, ma ha affermato che gli Stati Uniti devono giocare sia all’attacco che alla difesa con la Cina.

“Investire in TSMC per espandersi qui è un reato: la difesa è assicurarsi che né TSMC né nessun’altra azienda venda la nostra tecnologia più sofisticata alla Cina e violi i nostri controlli sulle esportazioni”, ha affermato Raimondo, aggiungendo che non stava dicendo che TSMC avesse commesso alcuna violazione.

“Prendiamo sul serio la sicurezza nazionale e prendiamo in esame ogni potenziale problema, che si tratti di aziende che sovvenzioniamo o meno”, ha aggiunto.

Maddalena Ingrao

