CHIP WAR. Messi da parte i chip Nvidia per la Cina

Nvidia avrebbe interrotto la produzione dei suoi chip di intelligenza artificiale H200 destinati alla Cina, a causa delle crescenti tensioni politiche tra Stati Uniti e Cina e della politica di Pechino di supporto ai chip nazionali. L’azienda ha riallocato la capacità produttiva presso Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) dalla produzione di chip H200 alla produzione di hardware Vera Rubin di nuova generazione.

Secondo Financial Times e AT, Nvidia ha deciso di non poter rimanere nel limbo normativo tra Stati Uniti e Cina e di dover concentrarsi su prodotti con prospettive di mercato più chiare, soprattutto perché la domanda per i suoi chip più avanzati rimane forte.

L’8 dicembre dello scorso anno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington avrebbe consentito l’esportazione dei chip H200 in Cina per uso civile. Secondo quanto riportato dai media, i giganti cinesi di Internet Alibaba, Tencent e ByteDance stavano cercando di acquistarne 400.000 unità.

Tuttavia, dopo che Trump ha formalmente approvato le esportazioni limitate di H200 in Cina il 13 gennaio, le autorità doganali cinesi hanno informato Nvidia che i chip non sarebbero stati autorizzati a entrare nel Paese. A fine gennaio, Pechino ha modificato la sua linea affermando che le aziende cinesi possono acquistare l’H200, ma dovrebbero prima valutare i chip locali. Ad oggi, nessun chip H200 è stato ancora venduto a clienti cinesi, secondo funzionari statunitensi.

Alcuni commentatori cinesi hanno affermato che la decisione di Pechino di limitare le importazioni di H200 è dovuta all’intercettazione da parte degli Stati Uniti di 1,8 milioni di barili di petrolio venezuelano destinati alla Cina il 20 dicembre dello scorso anno.

I media e i commentatori cinesi avevano già accolto con favore la prospettiva dell’ingresso dei chip H200 di Nvidia nel mercato cinese. Avevano affermato che gli H200 sarebbero stati utilizzati per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale come DeepSeek, mentre i chip nazionali avrebbero gestito l’inferenza dell’intelligenza artificiale, una fase in cui i modelli addestrati rispondono alle query degli utenti o eseguono attività in tempo reale.

Il 25 dicembre 2025, il Fudan Development Institute ha pubblicato un rapporto di ricerca in cui si afferma che l’approvazione da parte di Trump delle esportazioni di H200 era principalmente una strategia per aiutare Nvidia a preservare il suo predominio nel mercato dei chip AI, piuttosto che un segnale che Washington stesse allentando il suo blocco tecnologico contro la Cina.

Alcuni commentatori cinesi hanno affermato che vietare l’hardware Nvidia potrebbe offrire più spazio di mercato ai chip AI Ascend di Huawei Technologies. L’Ascend 910B di Huawei, il Siyuan 590 di Cambricon e il BR100 di Biren Technology sono attualmente utilizzati per l’addestramento e l’inferenza dell’intelligenza artificiale. La roadmap di Huawei per Ascend include l’Ascend 950PR previsto per il 2026, seguito dall’Ascend 960 nel 2027 e dall’Ascend 970 nel 2028.

Huawei ha dichiarato lo scorso settembre di aver sviluppato i propri chip HBM, denominati HiBL 1.0 e HiZQ 2.0. Ha affermato che HiBL 1.0 dovrebbe essere utilizzato nel chip Ascend 950PR, il cui lancio è previsto per il primo trimestre del 2026. Non è ancora chiaro come Huawei e il suo fornitore, ChangXin Memory Technologies (CXMT), abbiano potuto far progredire la tecnologia HBM così rapidamente. La polizia sudcoreana ha ripetutamente arrestato ex dipendenti di produttori di chip per aver rubato segreti sui semiconduttori e averli trasmessi alla Cina.

