CARAIBI. Nave da guerra USA a Trinidad e Tobago. Vicina alla costa venezuelana 

Una nave da guerra statunitense ha attraccato domenica nella capitale di Trinidad e Tobago, mentre l’amministrazione Trump aumenta la pressione militare sul vicino Venezuela e sul suo presidente Nicolás Maduro.

L’arrivo del cacciatorpediniere lanciamissili USS Gravely nella capitale della nazione caraibica si aggiunge a quello della portaerei USS Gerald R. Ford, che si sta avvicinando al Venezuela. Maduro ha criticato lo spostamento della portaerei, definendolo un tentativo del governo statunitense di fabbricare “una nuova guerra eterna” contro il suo paese, riporta AP.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato Maduro, senza fornire prove, di essere il capo della banda criminale organizzata Tren de Aragua. Funzionari governativi di Trinidad e Tobago nonché degli Stati Uniti hanno affermato che la nave da guerra rimarrà a Trinidad fino a giovedì, in modo che entrambi i paesi possano svolgere esercitazioni di addestramento.

Un alto funzionario militare di Trinidad e Tobago ha dichiarato che lo spostamento è stato programmato solo di recente. Il funzionario ha parlato in condizione di anonimato a causa della mancanza di autorizzazione a discutere pubblicamente la questione.

Kamla Persad-Bissessar, primo ministro di Trinidad e Tobago, è stata una fervente sostenitrice della presenza militare statunitense e degli attacchi mortali contro presunte imbarcazioni adibite al trasporto di droga nelle acque al largo del Venezuela.

L’incaricata d’affari dell’ambasciata statunitense, Jenifer Neidhart de Ortiz, ha dichiarato in una nota che le esercitazioni mirano ad “affrontare minacce comuni come la criminalità transnazionale e a rafforzare la resilienza attraverso l’addestramento, le missioni umanitarie e gli sforzi per la sicurezza”.

Domenica scorsa, il Venezuela ha affermato che la “pericolosa condotta di esercitazioni militari” nelle acque di un paese vicino costituisce una “grave minaccia” per la regione caraibica e una “provocazione ostile” nei confronti della nazione sudamericana, secondo una dichiarazione del Ministero degli Esteri.

La visita della nave da guerra arriva una settimana dopo che l’ambasciata statunitense a Trinidad e Tobago ha avvertito gli americani di stare lontani dalle strutture governative statunitensi presenti. Le autorità locali hanno affermato che l’avvertimento è stato causato da una minaccia contro gli americani.

Molti abitanti di Trinidad e Tobago criticano l’attracco della nave da guerra in città. Durante una recente manifestazione davanti all’ambasciata statunitense, David Abdulah, leader del partito politico Movimento per la Giustizia Sociale, ha affermato che Trinidad e Tobago non avrebbe dovuto permettere alla nave da guerra di entrare nelle sue acque.

“Questa è una nave da guerra a Trinidad, che rimarrà ancorata qui per diversi giorni a poche miglia dal Venezuela quando ci sarà una minaccia di guerra”, ha affermato. “È un abominio”.

Caricom, blocco commerciale regionale composto da 15 paesi caraibici, ha chiesto il dialogo. Trinidad e Tobago è membro del gruppo, ma Persad-Bissessar ha affermato che la regione non è una zona di pace, citando il numero di omicidi e altri crimini violenti.

Luigi Medici

