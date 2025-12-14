CARAIBI. La CEPAL chiede una stretta cooperazione con l’India

L’America Latina e i Caraibi, ALC, dovrebbero rafforzare ed espandere le proprie relazioni economiche e di cooperazione con l’India per rivitalizzare la crescita economica regionale e promuovere lo sviluppo, secondo le autorità riunite in occasione di un seminario internazionale ospitato dalla Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi, CEPAL.

L’evento, intitolato “India-America Latina e Caraibi: Partner Emergenti in un’Economia Globale in Trasformazione”, si proponeva di promuovere un dialogo strategico e di avanzare verso una roadmap comune per rafforzare questa partnership ed esplorare nuove opportunità, riporta MercoPress.

Nel suo discorso di apertura, il Segretario Esecutivo della CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, ha sottolineato la necessità per l’ALC di “ripensare il proprio inserimento internazionale con una visione lungimirante”.

Ha sostenuto che l’integrazione con il mondo deve essere gestita in modo intelligente, fungendo da strumento politico per dinamizzare la crescita e lo sviluppo, guidare la trasformazione produttiva, sfruttare le numerose risorse della regione e stabilire relazioni reciprocamente vantaggiose con una base di partner economici in espansione.

Salazar-Xirinachs ha sottolineato che l’India è una delle economie emergenti più dinamiche al mondo, con un PIL che si avvicina ai 3,7 trilioni di dollari e una popolazione che supera gli 1,4 miliardi. Ha osservato che l’India è attualmente la quinta economia mondiale e che è sulla buona strada per diventare la terza entro il 2030, offrendo così una miriade di opportunità.

Sebbene le relazioni economiche tra India e America Latina e Caraibi abbiano mostrato un maggiore dinamismo, con un commercio bilaterale che si avvicina ai 50 miliardi di dollari, il Segretario Esecutivo della CEPAL ha sottolineato che questo potenziale è ben lungi dall’essere raggiunto.

Ha osservato che gli scambi commerciali attuali rimangono concentrati su pochi prodotti, con una partecipazione limitata di beni e servizi a più alto valore aggiunto. Tuttavia, i negoziati in corso, come l’Accordo di Partenariato Economico Globale con il Cile, l’Accordo di Libero Scambio con il Perù e l’ampliamento dell’accordo India-Mercosur, riflettono un crescente interesse.

Salazar-Xirinachs ha chiesto alla regione costaricana di integrare i suoi legami economici tradizionali (con partner come Stati Uniti, Cina e Unione Europea) con una strategia più ampia di diversificazione verso le economie emergenti, tra cui India, Paesi del Golfo, ASEAN e Africa.

“Questa proposta non presuppone una riduzione dell’importanza dei nostri principali partner… Piuttosto, cerca di integrare tale architettura con nuovi spazi di cooperazione che consentano alla regione di agire con maggiore agilità in uno scenario globale più competitivo”, ha affermato il funzionario costaricano.

Ha concluso sottolineando che, in un ordine globale caratterizzato da un’intensa rivalità industriale e tecnologica, le regioni che combinano resilienza, visione prospettica e azione proattiva saranno nella posizione migliore per rafforzare il loro percorso di sviluppo.

L’ambasciatore indiano in Cile, Abhilasha Joshi, ha ribadito questo sentimento, confermando che il messaggio del suo Paese alla regione è di “collaborazione, ambizione e prosperità condivisa”. Ha espresso fiducia nel fatto che nei prossimi anni si assisterà a una “collaborazione più ampia, profonda e di maggiore impatto” tra India, America Latina e Caraibi.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/