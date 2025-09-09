CARAIBI. Hegseth ai Marines: “Siete in prima linea. Questo non è addestramento”

Lunedì il Segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth ha dichiarato ai marinai e ai Marines a bordo della nave da guerra Iwo Jima, al largo di Porto Rico che non erano stati inviati nei Caraibi per l’addestramento, ma in “prima linea” per una missione cruciale contro la droga.

Le dichiarazioni di Hegseth sono arrivate durante una visita a sorpresa a Porto Rico, nel contesto delle crescenti tensioni con il Venezuela, accusato dall’amministrazione del presidente Donald Trump di traffico di stupefacenti verso gli Stati Uniti; accuse smentite da Caracas.

“Quello che state facendo adesso non è addestramento”, ha detto Hegseth a bordo della nave d’assalto anfibia USS Iwo Jima, in un video pubblicato dal Pentagono su X: ”Questa è una esercitazione reale a favore dei vitali interessi nazionali degli Stati Uniti d’America per porre fine all’avvelenamento del popolo americano”.

La USS Iwo Jima era posizionata al largo della costa di Porto Rico, un territorio statunitense situato a nord del Venezuela, nei Caraibi, dove Hegseth e il capo di stato maggiore congiunto, Dan Caine, si erano recati in visita in precedenza.

Il governatore di Porto Rico, Jenniffer Gonzalez, li ha accolti al loro arrivo sull’isola: “Ringraziamo il Presidente Trump e la sua Amministrazione per aver riconosciuto il valore strategico di Porto Rico per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e la lotta contro i cartelli della droga nel nostro emisfero, perpetuati dal narcodittatore Nicolas Maduro”, ha scritto Gonzalez, esponente repubblicano, su X.

Trump accusa da tempo il presidente venezuelano Nicolas Maduro di narcotraffico, accuse che Caracas ha sempre negato.

L’amministrazione Trump ha ordinato il dispiegamento di 10 caccia F-35 in un aeroporto di Porto Rico per condurre operazioni contro i cartelli della droga.

Questo dispiegamento si aggiunge a una presenza militare statunitense già massiccia nei Caraibi meridionali, che, secondo l’amministrazione Trump, attua l’impegno elettorale di reprimere i gruppi che introducono droga negli Stati Uniti.

La scorsa settimana, un attacco militare statunitense nei Caraibi ha ucciso 11 persone e affondato un’imbarcazione venezuelana che, secondo Trump, trasportava stupefacenti illegali. I membri del Congresso degli Stati Uniti hanno chiesto la motivazione legale dell’attacco, osservando che l’amministrazione non ha ancora spiegato come facesse a sapere chi si trovasse sull’imbarcazione o cosa trasportasse.

I funzionari dell’amministrazione avevano accettato di fornire un briefing riservato per lo staff del Congresso venerdì, ma la riunione è stata bruscamente riprogrammata per il martedì successivo.

Adam Smith, deputato Dem di Washington, il principale esponente democratico della Commissione per le Forze Armate della Camera dei Rappresentanti, ha detto: ”Useremo l’esercito degli Stati Uniti per entrare in guerra contro i narcotrafficanti, e quali sono le conseguenze?”

Per il Venezuela: ”Come può esistere un cartello della droga se qui non c’è droga?” ha detto lunedì la vicepresidente venezuelana Delcy Rodriguez, riferendosi a dati che, a suo dire, dimostrano che il Venezuela non produce cocaina e che la droga viene in gran parte contrabbandata attraverso le rotte del Pacifico. “Devono sistemare il loro GPS”.

L’Oceano Pacifico è una rotta più grande dei Caraibi per il traffico marittimo di cocaina, ha affermato l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine nel suo Rapporto Globale sulla Cocaina del 2023.

Il governo di Maduro ha affermato che un video pubblicato da Trump sull’attacco è frutto di intelligenza artificiale e Maduro ha affermato che l’esercito americano spera di destituirlo dal potere.

Il Pentagono ha accusato il Venezuela di un volo “altamente provocatorio” effettuato giovedì scorso da jet da combattimento nei pressi di una nave da guerra della Marina statunitense. Il governo venezuelano non ha rilasciato dichiarazioni. Al momento, i marines e i marinai statunitensi stanno svolgendo esercitazioni di volo e di addestramento anfibio nella parte meridionale di Porto Rico.

Luigi Medici

