CAPO VERDE. Vietato l’attracco alla nave contaminata da hantavirus

Lunedì, le autorità sanitarie di Capo Verde hanno negato l’autorizzazione all’attracco nel porto di Praia alla nave da crociera polare MV Hondius, a bordo della quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato sette casi di hantavirus – due dei quali confermati in laboratorio – e tre decessi collegati al viaggio.

La decisione lascia le quasi 150 persone a bordo in isolamento prolungato nelle acque dell’Atlantico, mentre vengono coordinate le evacuazioni mediche per i pazienti in condizioni più gravi e le autorità valutano la possibilità di proseguire il viaggio verso le Isole Canarie, territorio spagnolo, che ha già rifiutato l’attracco.

“In coordinamento con altre autorità, alla nave non è stata concessa l’autorizzazione all’attracco nel porto di Praia”, ha dichiarato Maria da Luz Lima, presidente dell’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica di Capo Verde, a Radio Cabo Verde. Il provvedimento è stato adottato a scopo precauzionale per “proteggere la popolazione capoverdiana”, secondo una dichiarazione del Ministero della Salute del Paese. Un’équipe medica locale è salita a bordo della nave per valutare i pazienti sintomatici e fornire cure specialistiche a chi ne avesse bisogno, riporta MercoPress.

A bordo della Hondius, nave battente bandiera olandese, si trovano 147 passeggeri e membri dell’equipaggio di 23 nazionalità diverse, tra cui 17 americani e almeno 4 canadesi, secondo quanto dichiarato dalla compagnia di navigazione Oceanwide Expeditions. Due membri dell’equipaggio, uno britannico e uno olandese, necessitano di cure mediche urgenti. I Paesi Bassi stanno coordinando l’assistenza consolare e preparando un’evacuazione aerea con velivoli specializzati, mentre un paziente britannico di 69 anni rimane ricoverato in condizioni critiche in una clinica privata di Johannesburg, dove è stata confermata la sua positività all’hantavirus.

Le vittime accertate sono una coppia olandese: il marito, di 70 anni, è deceduto l’11 aprile sull’isola britannica di Sant’Elena, mentre la moglie, di 69 anni, è morta dopo lo sbarco in Sudafrica; e un passeggero tedesco, deceduto il 2 maggio, la cui causa di morte non è ancora stata accertata. La positività del passeggero olandese è stata confermata dall’autopsia. I sintomi tra le persone infette variano da febbre e disturbi gastrointestinali a polmonite a rapida progressione, insufficienza respiratoria e shock, con insorgenza della malattia registrata tra il 6 e il 28 aprile.

Il direttore regionale dell’OMS per l’Europa, Hans Henri Kluge, ha affermato che “il rischio per la popolazione generale rimane basso. Non c’è motivo di panico o di restrizioni di viaggio”. L’organizzazione sta coordinando con i paesi coinvolti le operazioni di evacuazione, le indagini epidemiologiche e il sequenziamento genetico del virus, nel tentativo di identificare il ceppo specifico.

Il virus Andes, riscontrato in Argentina e Cile, è l’unica variante di hantavirus con casi documentati di trasmissione da uomo a uomo, secondo gli esperti consultati, una circostanza che assume rilevanza dato che la nave Hondius è salpata il 20 marzo dal porto argentino di Ushuaia. L’itinerario della nave prevedeva tappe in Antartide, Isole Falkland, Georgia del Sud, Tristan da Cunha, Sant’Elena e Ascensione prima di raggiungere le acque di Capo Verde il 3 maggio.

Lucia Giannini

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