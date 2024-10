CANADA. Ottawa accusa il braccio destro di Modi di aver organizzato l’eliminazione dei Sikh

Il governo canadese ha affermato il 29 ottobre che il ministro indiano degli Interni Amit Shah, stretto alleato del primo ministro Narendra Modi, era dietro i complotti per colpire i separatisti sikh sul suolo canadese.

Il governo indiano ha respinto amo ad ora tutte le accuse canadesi definendole infondate, negando qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. Il Washington Post ha riferito per primo che i funzionari canadesi hanno affermato che Shah, considerato il numero due del governo Modi, era dietro la campagna di violenza e intimidazione contro i separatisti sikh in Canada.

Il vice ministro degli Esteri canadese David Morrison ha dichiarato a una commissione parlamentare di aver detto al giornale con sede negli Stati Uniti che Shah era dietro i complotti: ”Il giornalista mi ha chiamato e mi ha chiesto se Shah fosse quella persona. Ho confermato che era quella persona”, ha detto Morrison al comitato, senza fornire ulteriori dettagli o prove.

L’Alto Commissariato dell’India a Ottawa e il Ministero degli Esteri indiano non hanno rilasciato dichiarazioni immediate, mentre il ministero degli Interni indiano ha girato le richieste al Ministero degli Esteri.

Il Canada ha informato l’India del presunto ruolo di Shah nei complotti intorno all’ottobre 2023, ha detto una fonte del governo indiano all’Agenzia britannica a Nuova Delhi il 30 ottobre.

Ma Nuova Delhi pensa che le informazioni siano molto deboli, fragili e non si aspetta che possano causare problemi a Shah o al governo, hanno detto sia la prima fonte che un’altra fonte governativa. Entrambi hanno parlato a condizione di anonimato poiché non sono autorizzati a parlare con i media.

L’India ha definito i separatisti Sikh “terroristi” e minacce alla sua sicurezza. I separatisti Sikh chiedono che una patria indipendente nota come Khalistan venga ricavata dall’India. Un’insurrezione in India durante gli anni ’80 e ’90 ha ucciso decine di migliaia di persone. Quel periodo includeva le rivolte anti-Sikh del 1984 che causarono migliaia di morti in seguito all’assassinio dell’allora primo Ministro Indira Gandhi da parte delle sue guardie del corpo Sikh dopo che aveva ordinato alle forze di sicurezza di assaltare il tempio Sikh più sacro per stanare i separatisti.

A metà ottobre, il Canada ha espulso i diplomatici indiani, collegandoli all’omicidio del leader separatista Sikh Hardeep Singh Nijjar nel 2023 su suolo canadese. Anche l’India ha ordinato l’espulsione dei diplomatici canadesi.

Il caso canadese non è l’unico caso di presunti attacchi dell’India ai separatisti Sikh su suolo straniero.

Washington ha incriminato un ex ufficiale dell’intelligence indiana, Vikash Yadav, per aver presumibilmente diretto un piano sventato per assassinare il leader separatista Sikh Gurpatwant Singh Pannun, cittadino statunitense e canadese e critico del governo indiano a New York City.

L’FBI ha messo in guardia contro una simile ritorsione rivolta a un residente degli Stati Uniti. L’India ha detto poco pubblicamente da quando ha annunciato nel novembre 2023 che avrebbe formalmente indagato sulle accuse degli Stati Uniti. Le accuse hanno messo alla prova le relazioni di Washington e Ottawa con l’India, spesso viste dall’Occidente come un contrappeso alla Cina.

Lucia Giannini

