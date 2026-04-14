CANADA. L’Anti Trump Carney si assicura una longeva maggioranza 

Il primo Ministro canadese Mark Carney si è assicurato la maggioranza parlamentare per il suo governo liberale, una vittoria che, a suo dire, lo aiuterà ad affrontare più efficacemente la guerra commerciale iniziata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Questo risultato significherà anche che Carney, entrato in carica senza alcuna esperienza politica e che ha ricevuto elogi a livello globale per i suoi sforzi volti a unire le nazioni di media potenza, non dovrà preoccuparsi di elezioni per anni, riporta Reuters.

A coronamento di alcuni mesi straordinari in Canada, durante i quali diversi membri dell’opposizione si sono uniti ai Liberali di Carney, il suo partito ha annunciato su X di essersi aggiudicato due distretti elettorali in Ontario in occasione di elezioni suppletive.

Si tratta dei distretti di University-Rosedale e Scarborough Southwest, da tempo tradizionalmente liberali. Lo spoglio dei voti di una terza elezione è ancora in corso.

Con questa vittoria, i Liberali di Carney raggiungono quota 173 seggi nella Camera dei Comuni, composta da 343 seggi.

Nell’ultimo anno, i Liberali si sono affidati al sostegno selettivo dei Conservatori per approvare leggi in materia economica e commerciale.

Carney ha consolidato la sua posizione di leader del Canada almeno fino al 2029, anno in cui si terranno le prossime elezioni nazionali. L’ultima volta che un governo federale ha avuto la maggioranza in Parlamento è stato sotto la guida di Justin Trudeau, dal 2015 al 2019.

La posizione di Carney si è rafforzata ulteriormente quando, in cinque mesi, cinque parlamentari dell’opposizione sono passati ai Liberali. Solo i governi guidati da John A. Macdonald, primo Ministro del Canada, e da Jean Chrétien hanno registrato un numero maggiore di defezioni a favore del partito di governo.

La scorsa settimana, la veterana politica conservatrice Marilyn Gladu ha cambiato partito per unirsi al governo Carney, affermando che il Canada ha bisogno di “un leader serio in grado di affrontare l’incertezza generata dagli ingiustificati dazi americani”.

Gladu, ex ingegnere chimico che in passato ha attirato critiche per aver promosso trattamenti scientifici non comprovati durante la pandemia di COVID-19, per essersi opposta al divieto della terapia di conversione e per aver suggerito l’impiego dell’esercito per reprimere le proteste guidate dagli indigeni contro gli oleodotti, ha ringraziato Carney per averla accolta nel “grande schieramento liberale”.

Il seggio di University-Rosedale era precedentemente occupato dall’ex vice primo Ministro Chrystia Freeland, che si è dimessa dopo essere stata nominata consulente per lo sviluppo economico in Ucraina.

I liberali hanno anche annunciato la vittoria alle elezioni suppletive per sostituire l’ex parlamentare liberale Bill Blair, dimessosi dopo la nomina ad ambasciatore nel Regno Unito.

Nel terzo collegio elettorale di Terrebonne, in Quebec, i Liberali sono impegnati in una corsa estremamente serrata con il Bloc Québécois. Alle ultime elezioni federali, i Liberali avevano vinto per un solo voto, ma il risultato era stato ribaltato dalla Corte Suprema del Canada a causa di un errore di stampa sulla busta di un elettore.

L’Università del Western Ontario ha osservato che, mentre Trudeau ha spostato il partito a sinistra e ha dato priorità a temi come la riconciliazione con i popoli indigeni, i diritti delle minoranze e l’immigrazione, per Carney, un leader più centrista, ci sono questioni più urgenti: ”È concentrato sull’aiutare il Canada a superare la crisi economica, non a rifare la società. In momenti difficili come questo, si fanno calcoli diversi”.

Un recente sondaggio di Nanos mostra che più della metà dei canadesi preferisce Carney come primo Ministro, mentre solo il 23% sceglie il leader conservatore Pierre Poilievre. Prima che Carney diventasse leader del Partito Liberale lo scorso anno, si prevedeva che Poilievre avrebbe vinto le prossime elezioni con oltre 20 punti percentuali di vantaggio.

Per i canadesi, Carney ha fatto un buon lavoro dimostrando di essere in grado di gestire Trump, oltre che un manager competente dell’economia e del Paese.

Tommaso Dal Passo

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