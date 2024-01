CANADA. Il nuovo hub del traffico illecito

Secondo uno studio dell’Icaie, International Coalition against Illicit Economies, il Canada è ora un “hub” per il commercio illecito, diventando una sorta di “paradiso” per i criminali.

Nello studio pubblicato lo scorso novembre, The Growing Harms of Cross-Border Illicit Trade Vectors and Threat Convergence to Canada’s National Security: Urgent Attention and Action are Needed , si afferma che il Canada è diventato “un rifugio per i gruppi criminali e le reti criminali più note al mondo”.

Il commercio illecito è quindi in forte espansione nel Paese, che “funge sempre più da hub per la produzione e distribuzione di beni illeciti, esportatore di questi prodotti di contrabbando e rifugio per il riciclaggio di denaro” .

Sempre secondo il rapporto, queste attività avrebbero un impatto sulle strutture politiche e di governance del Canada, nonché sulle sue strutture di sicurezza e commerciali.

“I politici canadesi a livello municipale, provinciale e federale devono riconoscere la portata delle minacce illecite interconnesse che il Canada si trova oggi ad affrontare e intraprendere azioni urgenti per combattere l’esteso danno causato quotidianamente da cleptocrati, criminali, reti terroristiche e facilitatori di influenze dannose”, si legge nel report.

Le reti criminali e il loro denaro sporco rappresentano miliardi di dollari a causa del contrabbando e del traffico di stupefacenti, oppioidi, armi, esseri umani, prodotti contraffatti e piratati, hanno ricordato gli specialisti Icaie.

Delineando le raccomandazioni politiche del rapporto, in occasione del vertice globale anti-commercio illecito tenutosi a Ottawa il 30 novembre 2023, l’Icaie sottolinea che per combattere efficacemente il commercio illecito, le parti interessate devono adottare approcci olistici che coinvolgano tutta la società, cooperazione transfrontaliera condivisione delle informazioni e partenariati pubblico-privato più dinamici. Ciò rafforzerebbe il coordinamento senza soluzione di continuità tra i settori e migliorerebbe le interruzioni delle minacce convergenti alla sicurezza, oltre a rafforzare la capacità di contrastare il commercio illecito transfrontaliero e il relativo finanziamento delle minacce e il riciclaggio di denaro.

Maddalena Ingrao

