CANADA. Il braccio di ferro con Nuova Delhi continua: Trudeau espelle 6 diplomatici indiani

Il Canada ha espulso sei diplomatici indiani, tra cui l’alto commissario, collegandoli all’omicidio di un leader separatista sikh e sostenendo che si tratta di un tentativo più ampio di colpire i dissidenti indiani in Canada.

In precedenza, l’India aveva ordinato l’espulsione di sei diplomatici canadesi, tra cui l’alto commissario facente funzione, e ha affermato di aver ritirato il suo inviato dal Canada, contraddicendo la dichiarazione di espulsione del Canada, riporta Reuters.

La disputa diplomatica rappresenta un grave deterioramento delle relazioni tra i due paesi del Commonwealth. I legami si sono logorati da quando il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato l’anno scorso di avere prove che collegavano agenti indiani all’assassinio del leader sikh Hardeep Singh Nijjar in territorio canadese. Il governo ora ha “prove chiare e convincenti che gli agenti del governo indiano hanno intrapreso e continuano a impegnarsi in attività che rappresentano una minaccia significativa per la sicurezza pubblica”, ha affermato Trudeau in una conferenza stampa.

“Queste attività hanno coinvolto tecniche di raccolta clandestina di informazioni, comportamento coercitivo, attacchi ai canadesi sud asiatici e coinvolgimento in oltre una dozzina di atti minacciosi e violenti, tra cui omicidi”, ha affermato Trudeau.

“Tutto ciò è inaccettabile”, ha affermato, aggiungendo che l’India ha commesso un errore fondamentale impegnandosi in attività criminali in Canada.

L’India ha a lungo negato le accuse di Trudeau. Il 14 ottobre, ha respinto la mossa del Canada sull’inchiesta e ha accusato Trudeau di perseguire un “programma politico”.

La Royal Canadian Mounted Police ha affermato in una precedente conferenza stampa che il governo indiano aveva intrapreso un’ampia campagna contro i dissidenti indiani, tra cui omicidi ed estorsioni. Aveva anche utilizzato la criminalità organizzata per colpire la comunità sud asiatica in Canada e interferito nei processi democratici, ha affermato la polizia.

Secondo la RCMP, sono stati usati elementi del crimine organizzato: il gruppo Bishnoi che ritengono sia collegato ad agenti del governo indiano.

La National Investigation Agency indiana afferma che Lawrence Bishnoi è il capo di un sindacato criminale organizzato. Si trova in una prigione nell’India occidentale in attesa di processo per accuse di terrorismo.

Il ministero degli Esteri canadese ha affermato: “La decisione di espellere questi individui è stata presa con grande attenzione e solo dopo che la RCMP ha raccolto prove ampie, chiare e concrete che hanno identificato sei individui come persone di interesse nel caso Nijjar”.

L’India ha affermato che avrebbe ritirato i suoi diplomatici dal Canada perché non era convinta che la loro sicurezza potesse essere garantita: ”Non abbiamo fiducia nell’impegno dell’attuale governo canadese a garantire la loro sicurezza. Pertanto, il governo indiano ha deciso di ritirare l’Alto Commissario e altri diplomatici e funzionari presi di mira”, ha affermato il ministero degli Esteri indiano in una dichiarazione.

L’India ha anche affermato di aver chiesto a sei diplomatici canadesi di andarsene entro sabato. Il ministero ha anche affermato di aver convocato l’Alto Commissario facente funzione in India Stewart Wheeler, attualmente il principale diplomatico canadese nel paese dell’Asia meridionale.

Il ministro degli Esteri canadese Melanie Joly ha affermato che il governo aveva chiesto all’India di rimuovere l’immunità diplomatica di sei diplomatici in modo che le agenzie investigative canadesi potessero interrogarli in merito alle accuse di attività criminali. Ma poiché l’India non ha collaborato, ha dovuto espellere i diplomatici.

Il Canada ha ritirato più di 40 diplomatici dall’India nell’ottobre 2023 dopo che Nuova Delhi ha chiesto a Ottawa di ridurre la sua presenza diplomatica.

Il Canada ospita la più alta popolazione di Sikh al di fuori del loro stato d’origine del Punjab e le dimostrazioni degli ultimi anni hanno irritato il governo indiano.

Gli Stati Uniti hanno anche affermato che agenti indiani erano coinvolti in un tentativo di attentato contro un altro leader separatista Sikh a New York l’anno scorso e hanno affermato di aver incriminato un cittadino indiano che lavorava per conto di un funzionario del governo indiano non identificato.

Le accuse di attentati contro i leader separatisti Sikh in Canada e negli Stati Uniti hanno messo alla prova i loro rapporti con l’India mentre cercano di stringere legami più profondi con il paese per contrastare la crescente influenza della Cina a livello globale e della Russia nei BRICS.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/