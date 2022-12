CANADA. Ecco com’è l’IndoPacifico secondo Ottawa

Ottawa ha presentato la sua tanto attesa strategia indo-pacifica. La precedente idea di Asia-Pacifico era nata in un’epoca di espansione, multilateralismo inclusivo, regionalismo aperto, impegno con la Cina, sogni di sicurezza cooperativa e globale e la fine della Guerra Fredda.

L’era dell’Indo-Pacifico è il prodotto della rivalità tra grandi potenze, della securizzazione della tecnologia e del commercio, della frammentazione della globalizzazione, delle alleanze rafforzate, delle coalizioni di persone che la pensano allo stesso modo, di un ordine internazionale basato su regole e di una Guerra Fredda incipiente.

L’impegno della strategia, pari a 2,3 miliardi di dollari canadesi in cinque anni, riguarda 27 progetti diversi. Le voci più importanti sono 750 milioni di dollari per progetti infrastrutturali filtrati attraverso un nuovo accordo del G7 guidato dagli Stati Uniti, 550 milioni di dollari per una maggiore presenza militare, tra cui una terza fregata nell’Oceano Indiano e una maggiore partecipazione alle esercitazioni militari regionali, e 225 milioni di dollari per il rafforzamento della sicurezza pubblica e della sicurezza informatica in patria e nel Sud-est asiatico.

Sono previsti anche 100 milioni di dollari per la promozione del commercio e le attività di diversificazione, 100 milioni di dollari per l’ampliamento della capacità diplomatica e 350 milioni di dollari per una serie di programmi di assistenza allo sviluppo, per i collegamenti interpersonali, comprese le borse di studio, per la creazione di reti e per un nuovo ufficio nel Sud-est asiatico.

Anche se non sarà seguita da un impatto sensibile, tuttavia la strategia segnala la sincerità dell’impegno e un investimento a lungo termine in conoscenze e reti per una presenza duratura nell’area. La strategia indica che il Canada vuole giocare la nuova partita regionale puntando più sulle alleanze e sui partner che condividono i suoi valori.

Le parole sulla Cina variano sostanzialmente dal vocabolario dell’impegno degli ultimi 50 anni. La Cina di oggi viene etichettata come assertiva e repressiva, una «potenza globale sempre più dirompente» che erode l’ordine internazionale esistente basato sulle regole, minacciando gli interessi e i valori canadesi. Il documento evidenzia le azioni unilaterali di Pechino, le attività di interferenza con l’estero, gli strumenti economici coercitivi, le detenzioni arbitrarie e le pericolose imprese statali.

La strategia richiede misure nazionali per rafforzare la sicurezza informatica e proteggere dal furto di proprietà intellettuale e, a livello internazionale, una più stretta collaborazione con i Five Eyes, la Nato e le istituzioni internazionali per monitorare e contrastare l’assertività cinese. Partendo dal precedente approccio delle 4 C – coesistenza, cooperazione, competizione e sfida – la nuova strategia sostiene che Ottawa «competerà con la Cina quando è opportuno e coopererà quando è necessario».

Si basa su azioni specifiche già intraprese, tra cui il divieto di Huawei 5G, il rifiuto degli investimenti cinesi in minerali strategici, la risoluzione sul genocidio degli uiguri alla Camera dei Comuni, le critiche pubbliche alla legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong e il recente annuncio di consultazioni su un possibile registro degli agenti stranieri. Alla base della strategia c’è una marea interna di negatività pubblica nei confronti della Cina, le critiche incessanti dei media e l’irrigidimento delle politiche degli Stati Uniti e di altri Paesi affini che hanno prodotto un nuovo consenso a Ottawa, in gran parte non contrastato.

Non usa i concetti di “rilocalizzare in paesi amici”, “disaccoppiamento” o “genocidio”. È muta sul tecno-nazionalismo e sulla necessità di una politica industriale per contrastare l’ascesa della Cina. Non si impegna a perseguire l’adesione al Quad o all’Aukus.

Il documento elogia la diversificazione degli scambi commerciali sia “al di là” che “all’interno” della Cina, pur sottolineando i nuovi rischi di fare affari in Cina. Il documento si fa portavoce della cooperazione e del dialogo su problemi esistenziali come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la salute globale e la proliferazione nucleare.

E il ministro degli Esteri continua a sottolineare le virtù della collaborazione con la Cina, della creazione di canali di dialogo e della garanzia che le istituzioni esistenti includano la Cina. La nota retorica sulla crescente importanza dell’India si concentra su questioni economiche e di immigrazione, ma non su questioni strategiche o di diritti umani.

Le reazioni finora registrate comprendono il sostegno dei media mainstream, le affermazioni dei falchi cinesi secondo cui la strategia non è abbastanza dura, gli applausi del Giappone, le proposte di un dialogo strategico Canada-Usa sull’Indo-Pacifico e gli scherni cinesi sulla perdita dell’indipendenza canadese.

Le reazioni del Sud-Est asiatico saranno particolarmente importanti. La strategia enfatizza la centralità dell’Asean e quasi la metà dei 27 progetti specifici ha un elemento sud-est asiatico. Non c’è dubbio, quindi, che il Canada si stia avvicinando ai suoi alleati americani e si stia allontanando da un ruolo di media potenza regionale.

Lucia Giannini