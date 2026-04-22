CANADA. Difendere l’Artico senza gli USA: priorità di Ottawa

In tre mesi, i militari canadesi hanno condotto una pattuglia in motoslitta di oltre 5.000 chilometri in condizioni artiche estreme, viaggiando da Inuvik, nei Territori del Nord-Ovest, a Churchill, in Manitoba, sfidando bufere di neve e temperature di -60 gradi. Si tratta di esercitazioni militari progettate per prepararsi a una minaccia esterna e dimostrare la capacità del Canada di difendersi autonomamente.

Il clima politico è cambiato con l’Amministrazione Trump dagli anni precedenti: Trump ha ripetutamente minacciato di annettere il Canada, prendere il controllo della Groenlandia e ritirarsi dalla NATO, riporta Reuters.

Canada e Stati Uniti, entrambi membri della NATO, collaborano da decenni nell’Artico. Hanno ufficialmente istituito il NORAD, il Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano, nel 1958 perché nessuno dei due paesi era in grado di rispondere autonomamente a una minaccia dell’Unione Sovietica.

Le uscite di Trump riguardo alla possibilità di rendere il Canada il 51° stato degli Stati Uniti e le sue crescenti tensioni con la NATO, ulteriormente acuite dalla guerra statunitense in Iran, hanno spinto i canadesi a riconsiderare la loro dipendenza dal vicino meridionale.

Il Primo Ministro Mark Carney ha promesso di garantire che il Canada possa proteggere l’Artico senza alcun aiuto esterno. Il mese scorso, presentando un nuovo piano che illustrava come il Canada avrebbe speso 35 miliardi di dollari canadesi per rafforzare le proprie forze armate nell’estremo nord, Carney ha affermato che il Canada si assumeva ora la “piena responsabilità” della propria sovranità artica: ”Non dipenderemo più da nessuna nazione”, ha dichiarato.

Ma nonostante la promessa del Primo Ministro, i profondi legami tra le forze armate canadesi e statunitensi rimangono invariati e le sfide per la difesa dell’Artico sono formidabili: se da un lato è altamente improbabile che il Canada possa essere completamente autosufficiente, dall’altro anche gli Stati Uniti dipendono dal Canada per la propria sicurezza.

Durante le esercitazioni, durate diversi mesi, circa 1.300 membri delle Forze Armate canadesi hanno effettuato pattugliamenti con gli sci, si sono esercitati ad atterrare con gli aerei sul ghiaccio dell’Oceano Artico e hanno trasportato artiglieria fino al punto più settentrionale mai raggiunto, nella baia di Cambridge, in Nunavut. Si è trattato del maggior numero di membri delle Forze Armate canadesi coinvolti dall’inizio dell’esercitazione nel 2007; la pattuglia in motoslitta si è conclusa la scorsa settimana a Churchill, in Manitoba.

Erano presenti anche alcuni osservatori e partecipanti delle forze armate di Stati Uniti, Groenlandia, Belgio e Francia.

Il ministro degli Esteri canadese Anita Anand ha dichiarato che il governo si sta muovendo il più rapidamente possibile per garantire che il Canada possa assumersi la piena responsabilità della difesa del suo Artico, ma non ha fornito una tempistica. “La minaccia più grave per il Canada… proviene dal crescente spostamento delle infrastrutture russe sempre più a nord, verso il Circolo Polare Artico”, ha affermato Anand, aggiungendo che l’intero panorama geopolitico è diventato “molto più instabile”. Ha dichiarato che la collaborazione con gli Stati Uniti per la sicurezza e la difesa del Nord America tramite il NORAD rimane “fondamentale”.

Il Ministero degli Esteri russo ha ripetutamente affermato che Mosca sta facendo del suo meglio per mantenere la pace e la stabilità nella regione e ha attribuito ad altri la responsabilità dell’aumento della militarizzazione nell’Artico. I Paesi occidentali hanno trasformato l’Artico in un’area di rivalità geopolitica”, ha dichiarato Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri, a marzo. “Questa svolta degli eventi non è nell’interesse della Russia. Siamo aperti a un dialogo reciprocamente rispettoso con i nostri partner stranieri”.

I rompighiaccio canadesi vengono regolarmente utilizzati per scortare le navi statunitensi dirette nell’Artico; il Canada possiede la seconda flotta di rompighiaccio più grande al mondo, dopo la Russia. In altri settori, il Canada è in ritardo. In tutto il Paese, ci sono 47 siti radar che formano il North Warning System, una rete che si estende dallo Yukon occidentale al Labrador.

I siti sono monitorati a distanza dal NORAD e dalle forze armate canadesi, ma sono gestiti da Nasittuq, una società privata canadese che si è aggiudicata un contratto governativo da 592 milioni di dollari canadesi nel 2022.mNasittuq ha descritto la rete radar come “un sistema obsoleto” e ha riconosciuto che è “vecchia e limitata rispetto alle minacce moderne”.

Gran parte delle infrastrutture aeroportuali e radar nell’Artico canadese sono state concepite, costruite e finanziate dagli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. Dopo anni di sottofinanziamento delle proprie difese nell’Artico, il Canada ha raggiunto l’obiettivo NATO di destinare il 2% del PIL alla difesa lo scorso anno.

Nonostante le dichiarazioni bellicose di Trump, il rapporto di lavoro tra Canada e Stati Uniti nell’estremo nord rimane sostanzialmente invariato.

Antonio Albanese

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