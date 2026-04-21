CANADA. Carney: gli Usa sono cambiati. Dobbiamo riprendere il controllo del nostro futuro 

Il primo Ministro canadese Mark Carney ha dichiarato, in un videomessaggio diffuso domenica, che i forti legami economici del Canada con gli Stati Uniti, un tempo un punto di forza, sono ora diventati una debolezza che deve essere corretta. Nel suo intervento di 10 minuti, Carney ha parlato degli sforzi del suo governo per rafforzare l’economia canadese attirando nuovi investimenti e stipulando accordi commerciali con altri Paesi.

“Il mondo è più pericoloso e diviso”, ha affermato Carney. “Gli Stati Uniti hanno radicalmente cambiato il loro approccio al commercio, innalzando le tariffe a livelli che non si vedevano dai tempi della Grande Depressione”, riporta AP. “Molti dei nostri punti di forza di un tempo, basati sugli stretti legami con l’America, sono diventati debolezze. Debolezze che dobbiamo correggere”.

Carney ha affermato che le tariffe imposte dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno colpito i lavoratori del settore automobilistico e siderurgico. Ha aggiunto che le imprese stanno frenando gli investimenti “frenati dall’ombra di incertezza che incombe su tutti noi”.

Molti canadesi sono rimasti indignati dalle dichiarazioni di Trump, che suggerivano di trasformare il Canada nel 51° stato degli Stati Uniti.

Carney ha affermato di voler fornire ai canadesi aggiornamenti regolari sugli sforzi del suo governo per diversificare l’economia e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti.

”La sicurezza non si raggiunge ignorando l’ovvio o minimizzando le minacce molto reali che noi canadesi affrontiamo”, ha dichiarato Carney. “Vi prometto che non edulcorerò mai le nostre difficoltà”.

Non è la prima volta che Carney, che ha ricoperto la carica di governatore della banca centrale, prima presso la Banca del Canada e poi presso la Banca d’Inghilterra, parla di un cambiamento negli equilibri di potere mondiali.

Durante un discorso tenuto a gennaio al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, ha ricevuto ampi consensi per aver condannato la coercizione economica esercitata dalle grandi potenze sui paesi più piccoli.

Le sue osservazioni hanno suscitato la reazione di Trump: ”Il Canada vive grazie agli Stati Uniti”, ha detto Trump dopo il discorso. “Ricordatelo, Mark, la prossima volta che fate queste dichiarazioni”.

Domenica non c’è stata alcuna reazione immediata da parte della Casa Bianca al discorso.

Le dichiarazioni di Carney sono giunte pochi giorni dopo aver ottenuto la maggioranza di governo a seguito delle elezioni suppletive e mentre i conservatori all’opposizione lo spingono a raggiungere un accordo commerciale con gli Stati Uniti, una delle sue promesse elettorali dello scorso anno.

A luglio è prevista una revisione dell’attuale versione dell’Accordo nordamericano di libero scambio (NAFTA) tra Canada, Stati Uniti e Messico. Nel suo discorso, Carney ha affermato di voler attrarre nuovi investimenti in Canada, raddoppiare la capacità di produzione di energia pulita e ridurre le barriere commerciali interne al Paese. Ha inoltre sottolineato l’aumento della spesa per la difesa, la riduzione delle tasse e gli sforzi per rendere gli alloggi più accessibili.

“Dobbiamo prenderci cura di noi stessi perché non possiamo fare affidamento su un solo partner straniero”, ha dichiarato. “Non possiamo controllare le perturbazioni provenienti dai nostri vicini. Non possiamo controllare il nostro futuro sperando che si fermino improvvisamente.

Possiamo controllare ciò che accade qui. Possiamo costruire un Paese più forte, in grado di resistere alle perturbazioni provenienti dall’estero.”

Carney ha affermato che limitarsi a sperare che “gli Stati Uniti tornino alla normalità” non è una strategia praticabile. “La speranza non è un piano e la nostalgia non è una strategia”, ha dichiarato.

Carney ha aggiunto che il Canada è stato “un ottimo vicino”, schierandosi al fianco degli Stati Uniti in conflitti come quello in Afghanistan, oltre che nelle due guerre mondiali: ”Gli Stati Uniti sono cambiati e dobbiamo reagire”, ha affermato. “Si tratta di riprendere il controllo della nostra sicurezza, dei nostri confini e del nostro futuro”.

Tommaso Dal Passo

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