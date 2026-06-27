CAMERUN. La nuova presenza USA è solo su invito. Nessun dispiegamento

Gli Stati Uniti mantengono una presenza militare attiva, seppur limitata, in Camerun, nonostante il Comando Africa (AFRICOM) non abbia confermato alcun dispiegamento formale nella regione dell’Estremo Nord del Paese, nel bacino del Lago Ciad.

AFRICOM ha sottolineato che le attività in corso riflettono una cooperazione continua, basata su invito, piuttosto che una nuova iniziativa di dispiegamento, in seguito alle recenti notizie che ipotizzavano un possibile ritorno degli Stati Uniti nel nord del Camerun, riporta DefenceWeb. ”Gli Stati Uniti vantano una lunga storia di cooperazione in materia di sicurezza con le Forze Armate camerunensi”, ha AFRICOM. “Su invito del Governo del Camerun, gli Stati Uniti inviano frequentemente squadre per collaborare con le Forze Armate camerunensi in diverse attività di addestramento”.

Pur evitando di confermare una nuova tempistica per il dispiegamento o una presenza permanente, AFRICOM ha reso noto che il personale statunitense è già operativo in Camerun, seppur in misura limitata: ”Le forze armate statunitensi hanno attualmente un piccolo contingente a supporto di un’esercitazione appena conclusa e un piccolo team di valutazione incaricato di analizzare future opportunità di addestramento che potrebbero rafforzare le capacità delle Forze Armate camerunensi nella lotta al terrorismo”, ha dichiarato il portavoce giovedì.

Queste dichiarazioni evidenziano la continua presenza operativa degli Stati Uniti in Camerun, incentrata su missioni di addestramento a breve termine e valutazioni prospettiche, piuttosto che su infrastrutture fisse.

Questo impegno va oltre la lotta al terrorismo terrestre. AFRICOM ha inoltre confermato la recente cooperazione marittima, sottolineando che “abbiamo recentemente collaborato con la Marina camerunense, che ha ospitato l’esercitazione regionale di sicurezza marittima Obangame Express”, un’esercitazione chiave nel Golfo di Guinea incentrata sulla lotta alla pirateria e sulla consapevolezza del dominio marittimo.

Nel complesso, le attività riflettono un duplice obiettivo di sicurezza statunitense in Camerun, volto a contrastare le organizzazioni estremiste violente nel bacino del Lago Ciad e, al contempo, a rafforzare la sicurezza marittima lungo il Golfo di Guinea.

Nonostante le speculazioni su un “ritorno” degli Stati Uniti in Camerun dopo il ritiro delle forze avvenuto diversi anni fa, AFRICOM ha definito la propria presenza come continua e limitata, piuttosto che rinnovata: “Le forze armate statunitensi mantengono una partnership costante con il Camerun da molti anni (…) Le nostre attività di addestramento sono strettamente coordinate con il governo camerunese, e su suo esplicito invito, per affrontare le minacce alla sicurezza comuni in continua evoluzione”.

Questa enfasi sull’invito e sulla partnership riflette un approccio più ampio degli Stati Uniti in tutta l’Africa, dove la cooperazione in materia di sicurezza è strutturata attorno al consenso del paese ospitante e a un supporto mirato, piuttosto che a basi permanenti. “Il Camerun rimane un partner disponibile e capace, e i nostri sforzi supportano e promuovono le iniziative di sicurezza del Camerun”, ha dichiarato AFRICOM, “Collaboreremo per determinare quali capacità siano necessarie per affrontare le minacce comuni”. “Gli Stati Uniti intrattengono una partnership preziosa e continua con il Camerun, così come con altri partner nella regione”, e Washington rimane “disponibile a intensificare gli sforzi con i partner regionali per affrontare le minacce comuni”.

Il comando operativo ha inoltre fatto riferimento ai prossimi impegni multilaterali, tra cui la Conferenza dei Capi di Stato Maggiore della Difesa africani in Angola, dove i leader militari regionali si riuniranno per coordinare le risposte alle sfide comuni in materia di sicurezza.

Anche i messaggi del Dipartimento di Stato statunitense rafforzano il più ampio contesto politico che sottende l’impegno militare in Africa. In recenti dichiarazioni, un portavoce del Dipartimento di Stato ha indicato che Washington continua a dare priorità alla cooperazione con la regione del Sahel, impegnandosi a proteggere i cittadini statunitensi, promuovere il commercio e gli investimenti americani e ripartire gli oneri per indebolire i gruppi terroristici e stabilizzare la regione, garantendo al contempo il rispetto della sovranità nazionale.

Questo approccio diplomatico colloca la cooperazione in materia di sicurezza all’interno di un quadro più ampio che include il sostegno alla stabilità, alla governance e al commercio e agli investimenti statunitensi a lungo termine. A scanso di equivoci, Nick Checker, alto funzionario dell’Ufficio per gli Affari Africani, ha dichiarato: “I nostri sforzi per la normalizzazione dei rapporti con i governi di transizione nel Sahel non costituiscono un’approvazione del modo in cui le autorità sono giunte al potere. Pur continuando a sostenere la graduale transizione verso una governance responsabile, riconosciamo che impartire lezioni sulle norme democratiche in un contesto locale complesso è inefficace; il nostro approccio si basa su una cooperazione pragmatica fondata su interessi condivisi e sulla salvaguardia dello spazio necessario per una transizione credibile nel tempo”.

Nel complesso, le risposte di Africom e del Dipartimento di Stato suggeriscono un approccio coordinato degli Stati Uniti in Camerun: limitato nella portata, ma costante nell’intento e strettamente allineato sia con le iniziative bilaterali che regionali.

Lucia Gianni

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