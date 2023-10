CAMERUN. Ciad e Camerun insieme contro le minacce jihadiste al confine

I ministri della difesa e gli esperti di sicurezza del Camerun e del Ciad si sono incontrati nella capitale camerunese, Yaoundé, per delineare le modalità per combattere congiuntamente le crescenti minacce alla sicurezza lungo il loro confine.

I funzionari affermano che difficilmente passa giorno senza che su entrambi i lati del confine tra Camerun e Ciad vengano segnalati casi di attacchi terroristici di Boko Haram o crimini transfrontalieri, tra cui bande armate che attaccano civili e animali selvatici, riportano Cameroon Radio Television e VoA.

I due stati dell’Africa centrale affermano di condividere un confine terrestre poroso di oltre 1.100 chilometri che facilita la fuga delle bande armate e dei terroristi di Boko Haram verso il Camerun o il Ciad quando inseguiti dalle truppe governative.

Joseph Beti Assomo, ministro della Difesa del Camerun, ha detto che il presidente del Ciad Mahamat Idriss Deby Itno e il suo omologo camerunese, Paul Biya, hanno ordinato ai militari dei due stati di monitorare e proteggere congiuntamente i loro confini dalla violenza perpetrata dai radicali islamici e dalle bande armate.

Assomo ha affermato che mantenere il Camerun e il Ciad al sicuro dai ribelli, dai terroristi e dalle bande armate è sinonimo di contribuire alla stabilità nell’Africa sub-sahariana in particolare e nell’Africa in generale.

Assomo ha inoltre affermato che decine di migliaia di cittadini camerunensi fuggiti lo scorso anno dalle sanguinose battaglie tra pescatori e pastori nel nord del Camerun si trovano ancora in Ciad.

Il governo del Ciad afferma che gli sfollati si rifiutano di tornare nelle loro comunità in Camerun a causa dei frequenti conflitti tra pastori e pescatori.

I ministri della Difesa dei due paesi affermano che il massacro di elefanti in Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan e Repubblica Centrafricana da parte di gruppi criminali come l’Esercito di Resistenza del Signore, la milizia sudanese Janjaweed e bande di bracconieri camerunesi e ciadiani è stato ridotto.

Ma la proliferazione delle armi lasciate dai ribelli continua a rappresentare una minaccia per la fauna selvatica e i civili nei due paesi, affermano i ministri.

I Ministri affermano che gli elefanti vengono macellati per il loro avorio, molto richiesto sui mercati neri asiatici.

Daoud Yaya Brahim, ministro della Difesa del Ciad, ha affermato che il Ciad e il Camerun devono fermare immediatamente le alte ondate di rapimenti a scopo di riscatto lungo il loro confine, porre fine ai furti di bestiame e al massacro di elefanti.

Ciò che deve essere fermato, ha detto Brahim, è anche la criminalità transfrontaliera che continua a rappresentare una minaccia per la pace e a rendere difficili le condizioni di vita dei civili che vivono con meno di un dollaro al giorno. Ha affermato che lo sviluppo socioeconomico lungo il confine tra Camerun e Ciad è stato fortemente compromesso dalla dilagante insicurezza.

Ciad e Camerun affermano che i civili sono attualmente tenuti in ostaggio da bande armate, ma non hanno specificato quanti.

il governo camerunese ha bisogno anche del Ciad per impedire alle bande armate, ai terroristi di Boko Haram, alle milizie e alle unità ribelli degli eserciti nazionali provenienti dal Ciad, dal Sudan e dalla Repubblica Centrafricana di entrare in Camerun.

I ministri della difesa hanno detto che metteranno in atto piani presidenziali per contrastare queste varie minacce regionali. Non hanno detto quando inizieranno le operazioni militari.

Luigi Medici