CAMERUN. Alle presidenziali l’uscente Paul Biya si ripresenta per l’ottava volta

Il presidente camerunense Paul Biya si candida domenica per un ottavo mandato, che potrebbe mantenerlo in carica fino a quasi 100 anni.

Biya è entrato in carica nel 1982 e da allora ha mantenuto saldamente il potere, abolendo il limite di mandato presidenziale nel 2008 e vincendo la rielezione con ampi margini, riporta Reuters. Il suo governo ha negato le accuse di brogli elettorali e manipolazione dei tribunali per mettere da parte gli oppositori.

Maurice Kamto, il principale sfidante di Biya alle elezioni del 2018, è stato squalificato questa volta e i restanti contendenti non sono riusciti a schierarsi attorno a un candidato unitario, aumentando le possibilità di vittoria del presidente uscente.

Biya appare raramente in pubblico, alimentando continue speculazioni sul suo cattivo stato di salute. L’anno scorso il governo ha vietato la discussione pubblica sull’argomento. Ha partecipato a un comizio elettorale quest’anno, martedì nella città settentrionale di Maroua, dove ha ringraziato la gente per il sostegno “nonostante i falsi presagi, le calunnie, le invenzioni”.

Ha riconosciuto le lamentele sui servizi di base come strade ed elettricità nel paese produttore di cacao e petrolio: ”Sono ben consapevole dei problemi che vi preoccupano. Sono consapevole delle aspettative disattese che vi fanno dubitare del futuro”, ha detto. “Posso assicurarvi che questi problemi non sono impossibili da superare”.

Lo sfidante che attira più attenzione e sostenitori è Issa Tchiroma Bakary, ex portavoce del governo che in precedenza ha ricoperto la carica di Ministro del Lavoro, ma che a giugno ha annunciato la sua uscita.

Tchiroma ha accusato Biya di aver gestito male le risorse del Camerun, lasciandolo dipendente dalle istituzioni finanziarie internazionali. “Il loro fallimento è ovunque”, ha detto del partito al governo durante la campagna elettorale. “Tutti i camerunensi sono stufi della loro gestione”.

Non è chiaro se l’energia dei comizi di Tchiroma si tradurrà in voti.

Secondo il think tank Institute for Security Studies di Pretoria, Tchiroma potrebbe ottenere buoni risultati nelle città, ma avrebbe difficoltà nelle aree rurali, dove il partito al governo vanta una forte affluenza alle urne alimentata dal clientelismo.

Dodici candidati si presentano alle elezioni e il Camerun non prevede ballottaggi, il che significa che vincerà il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti domenica. I risultati devono essere annunciati entro 15 giorni.

Maddalena Ingroia

