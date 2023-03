CAMBOGIA. Si è aperta la lotta per la successione di Hun Sen

Sembra deragliare la successione politico dinastica cambogiana a lungo pianificata del primo Ministro Hun Sen, sollevando nuove domande sul fatto che la Cina sostenga effettivamente il trasferimento del potere.

Secondo AT, un membro della famiglia del ministro della Difesa Tea Banh avrebbe minacciato uno dei parenti di Hun Sen che era in lizza per una promozione all’interno del ministero della Difesa, via preferenziale per l’influenza cinese in Cambogia.

Hun Sen, 70 anni, sta progettando di cedere il potere al figlio maggiore e attuale comandante dell’esercito del paese, Hun Manet, accettato dal Partito popolare cambogiano al governo come suo futuro candidato primo ministro alla fine del 2021.

Il suocero di Hun Sen era stato proposto per un ruolo di alto livello all’interno del ministero della Difesa, ma un membro della famiglia di Tea Banh gli ha ordinato di non assumere l’incarico o subirne le conseguenze. Minaccia che sarebbe stata fatta anche alla famiglia intima del parente di Hun Sen, in quella che sembra essere una disputa sul futuro controllo del ministero.

Ora la palla è a Hun Sen per un arbitrato extragiudiziale. Tea Banh, ministro della Difesa dalla fine degli anni ’80, sarebbe stato l’ultimo vertice del partito a sostenere pubblicamente Hun Manet, visto che si consoliderebbe il potere degli Hun.

Hun Manet, 44 anni, è il comandante dell’esercito reale cambogiano e vice comandante in capo delle forze armate reali cambogiane. È anche presidente dell’ala giovanile del partito al governo e controlla diversi enti di beneficenza allineati con il partito.

Hun Many, un altro dei figli di Hun Sen, è un parlamentare e dirige l’Unione delle Federazioni Giovanili della Cambogia. Un altro figlio, Hun Manith, è ministro e dirige il servizio di intelligence militare.

Tuttavia, Tea Banh e il ministro dell’Interno Sar Kheng, entrambi vice primi ministri, sarebbero stati persuasi a sostenere tatticamente i piani di successione di Hun Sen, per ora, dopo aver ricevuto garanzie che le loro famiglie avrebbero mantenuto il controllo dei loro ministeri e potevano gestire le proprie successioni dinastiche.

Il figlio di Tea Banh, Tea Seiha, governatore di Siem Reap, dovrebbe diventare il prossimo ministro della Difesa.

Tuttavia, un’altra controversia potrebbe riguardare la Cina, “amica di ferro” del governo cambogiano e principale patrono del paese; Pechino gestisce la ricostruzione della base navale di Ream, sito di importanza geostrategica poiché si trova vicino a Thailandia e Vietnam e potrebbe fornire alla Cina un punto di appoggio nel Mar Cinese Meridionale.

Hun Sen ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a Pechino il mese scorso. Hun Manet faceva parte dell’entourage, come lo era durante il precedente incontro di suo padre con Xi all’inizio del 2020.

Secondo AT, forse Pechino pensa che Hun Manet, laureato di West Point, potrebbe non essere il successore preferito dal governo cinese di Hun Sen.

Sembra che il governo cinese voglia mantenere il controllo della Difesa a causa della sua mancanza di fiducia in Hun Manet. Il fratello di Tea Banh, Tea Vinh, capo della marina cambogiana, è stato sanzionato dagli Stati Uniti alla fine del 2021 per corruzione propria per la base navale di Ream.

Maddalena Ingroia