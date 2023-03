CAMBOGIA. Pace fatta tra le dinastie militari degli Hun e Tea?

Mentre il piano del primo Ministro cambogiano Hun Sen di cedere il potere al figlio maggiore prende piede, sta consolidando il suo controllo sul conteso ministero della Difesa che alcuni osservatori ritengono stesse correndo attraverso canali diplomatici paralleli ma separati verso la Cina. Si ritiene che Tea Banh, ministro della Difesa dagli anni ’80, sia stato l’ultimo dei grandi del Partito popolare cambogiano al governo a sostenere la nomina di Hun Manet come futuro candidato primo Ministro del partito alla fine del 2021.

Il 17 marzo, Hun Manet, vice comandante in capo dell’esercito, è stato promosso a generale a quattro stelle. Lo stesso giorno, il secondogenito del primo ministro, Hun Manith, attuale capo dell’intelligence militare, è stato promosso a vice comandante dell’esercito.

C’è un’importante disputa tra le famiglie Hun e Tea sulle nomine all’interno del ministero della Difesa, nonché sul controllo dell’apparato militare e di sicurezza, che è stato bilanciato tra le élite del partito per prevenire lotte intestine tra fazioni.

Hun Sen si sta muovendo rapidamente per garantire il controllo della sua famiglia sulla politica e le recenti promozioni militari dei due rampolli avessero lo scopo di seppellire le voci di dissidi tra le famiglie Hun e Tea.

La promozione di Manith è stata annunciata ufficialmente solo il 21 marzo e i media locali hanno riferito che è stata ordinata dal ministero della Difesa di Tea Banh, che ha anche rilasciato dichiarazioni adulatrici su Hun Manet e Manith per i loro servizi dopo le loro promozioni.

Il 22 marzo, Hun Sen ha annunciato che Hun Manith non assumerà la carica di comandante dell’esercito se, o quando, Hun Manet, l’attuale comandante, diventerà primo ministro.

Hun Sen non solo si è mosso rapidamente per consolidare il potere della sua famiglia, ma ora sta anche cercando di ridefinire il suo rapporto con il governo cinese.

La disputa tra Hun e Tea all’interno del ministero della Difesa è legata alla Cina: per anni, Pechino avrebbe operato una sorta di diplomazia a doppio binario in Cambogia, impegnandosi direttamente con il ministero della Difesa in quanto separato dal governo di Hun Sen.

È opinione diffusa che anche elementi del vasto apparato del Partito Comunista Cinese abbiano interessi separati nel ministero dell’Interno e in altri dipartimenti governativi.

Gran parte degli investimenti della Cina sono andati nelle province meridionali della Cambogia di Preah Sihanouk e Koh Kong, aree in cui la rete della famiglia Tea è forte, così come a Siem Reap, dove il figlio di Tea Banh, Tea Seiha, è governatore.

Il capo della marina Tea Vinh, fratello di Tea Banh, è stato sanzionato dal governo degli Stati Uniti nel 2021 per presunta corruzione in merito alla controversa riqualificazione della base navale di Ream, cui la Cambogia intende consentire l’accesso esclusivo alla marina cinese.

Le relazioni della Cambogia con gli Stati Uniti sono state gravemente tese da quando Phnom Penh ha interrotto le esercitazioni militari con gli Stati Uniti nel 2017 e ha iniziato invece le esercitazioni con le forze cinesi. L’ultima,”Golden Dragon 2023″, vede le forze armate di Cina e Cambogia svolgere esercitazioni congiunte dal 20 marzo all’8 aprile.

Oggi, Hun Sen ha trovato un nuovo partner nella Francia che ha cercato attivamente di sviluppare la sua cooperazione con Phnom Penh negli ultimi mesi, compresi i piani per una fregata della marina francese che attraccherà in Cambogia il prossimo fine settimana.

Tuttavia, lo scenario più probabile, è che Hun Sen torni a Pechino dopo aver riconsolidato il suo potere sul ministero della Difesa e rinegozi il proprio rapporto con la leadership cinese, nel senso che quelle reti cinesi un tempo alleate alla famiglia Tea si sposteranno verso gli Hun.

Hun Manet ha accompagnato suo padre in visita a Pechino il mese scorso, così come un altro dei figli del primo ministro, Hun Many, un parlamentare che dovrebbe diventare il ministro responsabile della funzione pubblica dopo le elezioni di luglio.

Maddalena Ingrao