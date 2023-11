CAMBOGIA. Lavoratori ammalati a causa dei rifiuti “tossici” della moda

Secondo un nuovo rapporto, i rifiuti di quasi 20 produttori di abbigliamento a livello mondiale vengono bruciati come combustibile per le fornaci di mattoni in Cambogia, secondo cui i “rifiuti pre-consumo” stanno avendo impatti tossici sui lavoratori di queste fabbriche.

Il rapporto pubblicato lunedì da LICADHO, acronimo francese per “Lega cambogiana per la promozione e la difesa dei diritti umani” un importante gruppo per i diritti umani fondato oltre 30 anni fa, afferma che gli scarti industriali del settore della moda vengono utilizzati per alimentare i forni nelle fabbriche di mattoni, facendo ammalare alcuni lavoratori, riportano Reuters e AF.

Il rapporto si basava su visite a 21 fabbriche di mattoni nella capitale cambogiana Phnom Penh e nella vicina provincia di Kandal tra aprile e settembre, nonché su interviste con attuali ed ex lavoratori.

È stato scoperto che i rifiuti di indumenti pre-consumo, tra cui tessuto, plastica, gomma e altri materiali dei marchi, venivano bruciati in sette stabilimenti. Le fabbriche bruciavano i rifiuti degli indumenti per risparmiare sui costi del carburante, ha affermato il rapporto.

“Diversi lavoratori hanno riferito che bruciare i rifiuti degli indumenti ha causato loro mal di testa e problemi respiratori; un’altra lavoratrice ha riferito che si sentiva particolarmente male durante la gravidanza”, si legge nel rapporto.

Diversi marchi hanno affermato che stanno indagando sulla questione.

La Cambogia, come il Myanmar, ha un vasto settore dell’abbigliamento, che impiega molte migliaia di donne, tuttavia i salari e le condizioni di lavoro in quei laboratori sono stati spesso fonte di aspre lotte tra lavoratori e regimi autoritari nel sud-est asiatico.

Secondo un precedente rapporto dell’Asia-Europe Environment Forum, l’industria della moda è responsabile di circa il 20% dell’inquinamento delle acque industriali e contribuisce per il 35% all’inquinamento primario da microplastica oceanica. L’industria è anche responsabile di quasi il 10% delle emissioni globali di CO2 e di grandi quantità di rifiuti tessili che finiscono nelle discariche.

Secondo uno studio del 2020 del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite che ha misurato le emissioni degli inceneritori delle fabbriche di abbigliamento in Cambogia che bruciano i rifiuti di indumenti, possono rilasciare sostanze tossiche per l’uomo se le condizioni di combustione non sono gestite attentamente e le ceneri possono contenere elevati livelli di sostanze inquinanti, nei rifiuti di indumenti.

Il rapporto afferma che tra queste sostanze tossiche figurano le diossine, che possono causare il cancro. L’UNDP non ha risposto a una richiesta di commento sul rapporto. Un rapporto separato del 2018 condotto da accademici britannici della Royal Holloway, Università di Londra, afferma che gli scarti di abbigliamento spesso contengono sostanze chimiche tossiche tra cui candeggina, formaldeide e ammoniaca, nonché metalli pesanti, PVC e resine utilizzate nei processi di tintura e stampa.

Gli operai delle fabbriche di mattoni hanno riferito regolarmente di emicrania, sangue dal naso e altre malattie, afferma il rapporto del Regno Unito.

Maddalena Ingrao

