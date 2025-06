CAMBOGIA. La chiusura delle frontiere tailandesi blocca pendolari e turisti.

La decisione del governo thailandese di chiudere virtualmente tutti i confini terrestri con la Cambogia ha gettato un’ombra su circa 1,2 milioni di lavoratori migranti cambogiani e sull’economia thailandese.

La tensione tra i due paesi è esplosa dopo l’uccisione di un soldato cambogiano in un tratto di confine conteso a fine maggio. La telefonata resa pubblica tra il premier thailandese e l’ex leader cambogiano, Hun Sen, ha acuito le tensioni, riporta Nikkei

In Cambogia, inoltre, è il crisi il settore turistico. Con oltre il 56% dei turisti internazionali che entrano in Cambogia attraverso i confini terrestri, la chiusura dei confini con la Thailandia, che mira proprio a impedire l’ingresso dei turisti in Cambogia, ha messo in discussione l’obiettivo di attrarre sette milioni di turisti entro il 2025, sollevando preoccupazioni per le imprese legate al turismo, riporta Kiripost.

Oltre la metà dei turisti internazionali cambogiani entra nel Paese ogni anno attraverso i confini terrestri, con il timore che le tensioni in corso con la Thailandia, che hanno portato a diverse chiusure delle frontiere, ostacoleranno l’obiettivo della Cambogia di attrarre sette milioni di visitatori internazionali sulle sue coste.

Secondo gli ultimi dati, tra gennaio e aprile 2025, la Cambogia ha accolto circa 2,4 milioni di visitatori stranieri, con un aumento del 13,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Circa 1,35 milioni di turisti (56,2%) sono entrati via terra, 1,01 milioni (42,1%) via aerea e circa 40.159 (1,7%) via mare. Thailandia, Vietnam e Cina sono state le principali nazioni di origine di quanti hanno visitato la Cambogia in quel periodo.

Tuttavia, a causa dell’escalation delle tensioni al confine, il 24 giugno il Primo Ministro thailandese Paetongtarn Shinawatra ha annunciato un’ordinanza per la chiusura di tutti i confini tra Thailandia e Cambogia, impedendo ai turisti di entrare in Cambogia.

L’attuale sospensione significa che gli attraversamenti turistici internazionali dalla Thailandia alla Cambogia attraverso i valichi di frontiera terrestri sono di fatto bloccati. Tuttavia, i confini rimangono aperti per studenti, pazienti e coloro che necessitano di acquistare beni di prima necessità.

Il Ministero del Lavoro e della Formazione Professionale cambogiano afferma che 1,2 milioni di cambogiani lavorano come lavoratori migranti in Thailandia.

Il Dipartimento Generale dell’Immigrazione ha riferito che una media di 5.400 lavoratori migranti cambogiani torna a casa ogni giorno. Questa cifra, confermata dal GDI, comprende tutti i rimpatriati attraverso i valichi di frontiera, sebbene il numero totale rimanga non confermato a causa dell’urgente richiesta del governo, dovuta all’aumento della tensione ai confini tra Cambogia e Thailandia.

La Cambodian Alliance of Trade Unions riporta che la retribuzione degli straordinari in Cambogia sia inferiore a quella in Thailandia, con una retribuzione di soli 1,50 dollari all’ora. Al contrario, la Thailandia paga fino a 3,03 dollari all’ora.

La retribuzione degli straordinari, il trasporto gratuito e la vicinanza alle fabbriche incoraggiano i cambogiani a trovare lavoro in Thailandia. Oggi con la chiusura tutto è fermo.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/