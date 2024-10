CAMBOGIA. Corvette cinesi a Ream. Tensione con gli USA

La presenza militare apparentemente in espansione della Cina nella rinnovata base navale di Ream in Cambogia sta nuovamente facendo suonare campanelli d’allarme a Washington, uno sviluppo segnalato per la prima volta nel 2019 come un accordo segreto due anni dopo che Phnom Penh aveva annullato le esercitazioni militari di Angkor Sentinel con le forze statunitensi.

L’accesso militare della Cina al porto della Cambogia le conferisce potenzialmente un fianco meridionale strategico sul Mar Cinese Meridionale, che potrebbe essere sfruttato in qualsiasi scenario di conflitto con gli Stati Uniti, incluso Taiwan. La Cambogia ha costantemente negato di aver consentito alle truppe cinesi di stazionare in modo permanente sul suo territorio, cosa vietata dalla sua costituzione, riporta AT.

All’inizio di ottobre, due corvette Type A56 cinesi sono state riprese dai satelliti attraccate a un nuovo molo costruito dalla Cina a Ream. Il governo cambogiano afferma che la base è per l’addestramento ed è aperta a tutte le marine amiche. Tuttavia, afferma che gli Stati Uniti sono cauti, citando l’ambizione della Cina di diventare una potenza militare globale, anche sfruttando gli investimenti della Belt and Road Initiative nei porti e in altre infrastrutture con duplice uso militare che potrebbero consentire alla Cina un accesso privilegiato in uno scenario di conflitto.

Affrontando le preoccupazioni degli Stati Uniti, il vice primo ministro della Cambogia Sun Chanthol ha annunciato che la Marina degli Stati Uniti sarebbe stata benvenuta a visitare la base navale di Ream una volta completata la sua espansione, finanziata dalla Cina, stando a Reuters.

Le navi da guerra cinesi addestrano la Marina cambogiana a Ream da dicembre 2023, mentre gli Stati Uniti hanno esortato la Cambogia a impedire a qualsiasi paese straniero di avere accesso esclusivo alla base. Ream, precedentemente utilizzata per le esercitazioni navali congiunte USA-Cambogia annullate nel 201; la struttura costruita dagli Stati Uniti è stata demolita nel 2020.

Anche se Ream potrebbe non migliorare significativamente la proiezione di potenza della Cina, potrebbe aiutare nella raccolta di informazioni d’intelligence; per quanto riguarda l’impatto della base sulla sovranità cambogiana, la base non è formalmente affittata alla Cina e la presenza delle forze cinesi potrebbe essere regolamentata da Visiting Forces Agreement (VFA) simile a quello degli Stati Uniti con le Filippine.

La Cina potrebbe anche utilizzare la base navale di Ream e le sue basi navali meridionali esistenti per circondare il Vietnam nel Mar Cinese Meridionale, ampliando la capacità della Marina vietnamita e delle organizzazioni di applicazione della legge marittima. Cina e Vietnam hanno varie controversie territoriali nel Mar Cinese Meridionale. Inoltre, Ream potrebbe supportare le attività cinesi vicino alle isole Natuna in Indonesia. Sebbene la Cina abbia riconosciuto la sovranità indonesiana delle isole Natuna, ha affermato che le acque che circondano le isole sono all’interno delle sue “tradizionali aree di pesca”, portando a tensioni tra le due parti.

La Cambogia potrebbe vedere il coinvolgimento della Cina presso la base navale di Ream come protezione contro i suoi vicini più potenti, Thailandia e Vietnam, in cambio di garanzie di sicurezza e benefici economici.

Tommaso Dal Passo

