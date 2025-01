CAMBIAMENTO CLIMATICO. Sulla Terra fa sempre più caldo

La Terra ha appena vissuto il primo anno in cui le temperature hanno superato di 1,5 °C i livelli preindustriali. Il traguardo è stato confermato dal Copernicus Climate Change Service (C3S) dell’Unione Europea, secondo cui il cambiamento climatico sta spingendo la temperatura del pianeta a livelli mai sperimentati prima dagli esseri umani moderni.

“La traiettoria è semplicemente incredibile”, ha detto a Reuters il direttore del C3S Carlo Buontempo, descrivendo come ogni mese del 2024 sia stato il più caldo o il secondo più caldo per quel mese da quando sono iniziate le registrazioni.

La temperatura media del pianeta nel 2024 è stata di 1,6 gradi Celsius più alta rispetto al periodo preindustriale 1850-1900, ha affermato il C3S. L’anno scorso è stato il più caldo al mondo da quando sono iniziate le registrazioni e gli ultimi dieci anni sono stati i dieci più caldi, riporta Reuters.

La temperatura media annuale del pianeta ha superato 1,5 °C nel 2024, per la prima volta da quando sono iniziate le rilevazioni. Gli incendi boschivi sono uno dei tanti disastri che il cambiamento climatico sta rendendo più frequenti e gravi.

Ma mentre gli impatti del cambiamento climatico ora colpiscono le persone dai più ricchi ai più poveri della terra, la volontà politica di affrontarlo è venuta meno in alcuni paesi.

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, che entrerà in carica il 20 gennaio, ha definito il cambiamento climatico una bufala, nonostante il consenso scientifico globale sul fatto che sia causato dagli esseri umani.

Mentre più di 100 nazioni volevano limitare la produzione di plastica, una manciata di produttori di petrolio era pronta solo a colpire i rifiuti.

Secondo l’Università di East Anglia, il clima soggetto a incendi come quello che colpisce la California continuerà ad aumentare, “finché i progressi nell’affrontare le cause profonde del cambiamento climatico rimarranno lenti”.

La causa principale del cambiamento climatico sono le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili fossili.

Le recenti elezioni europee hanno anche spostato le priorità politiche verso la competitività industriale, con alcuni governi dell’Unione Europea che cercano di indebolire le politiche climatiche che, a loro dire, danneggiano le aziende.

I governi hanno promesso, nell’ambito dell’accordo di Parigi del 2015, di cercare di impedire che le temperature medie superino 1,5 °C, per evitare disastri climatici più gravi e costosi. Il primo anno sopra 1,5 °C non viola tale obiettivo, che misura la temperatura media a lungo termine. Buontempo ha affermato che l’aumento delle emissioni di gas serra significava che il mondo era sulla buona strada per superare presto anche l’obiettivo di Parigi, ma che non era troppo tardi perché i paesi tagliassero rapidamente le emissioni per evitare che il riscaldamento aumentasse ulteriormente a livelli disastrosi.

“Non è un affare fatto. Abbiamo il potere di cambiare la traiettoria”, ha affermato Buontempo.

Nel 2024, Bolivia e Venezuela hanno subito incendi disastrosi, mentre inondazioni torrenziali hanno colpito Nepal, Sudan e Spagna e ondate di calore in Messico e Arabia Saudita hanno ucciso migliaia di persone. Il cambiamento climatico sta peggiorando le tempeste e le piogge torrenziali, perché un’atmosfera più calda può contenere più acqua, provocando forti acquazzoni. La quantità di vapore acqueo nell’atmosfera del pianeta ha raggiunto un record nel 2024.

Le concentrazioni nell’atmosfera di anidride carbonica, il principale gas serra, hanno raggiunto un nuovo massimo di 422 parti per milione nel 2024, ha affermato C3S.

Secondo lo statunitense Berkeley Earth, il 2025 sarà tra gli anni più caldi mai registrati, ma probabilmente non in cima alla classifica. Questo perché mentre il fattore più importante che riscalda il clima sono le emissioni causate dall’uomo, le temperature all’inizio del 2024 hanno ricevuto un’ulteriore spinta da El Niño, un modello meteorologico di riscaldamento che ora sta orientandosi verso la sua controparte più fredda, La Niña.

Tommaso Dal Passo

