CAMBIAMENTO CLIMATICO. Siccità e guerre per l’acqua in Centro Asia

Una grave siccità in Asia centrale sta causando la morte di massa del bestiame e mancanza di acqua per l’irrigazione. In due province del Kazakistan, più di 2.000 animali domestici sono morti per mancanza di acqua e foraggio. In Kirghizistan, gli agricoltori hanno inscenato proteste nella regione settentrionale di Chui a causa della mancanza di acqua per irrigare i loro raccolti. I contadini dicono che sono sul punto di perdere il raccolto di questa stagione se le autorità non forniscono loro l’acqua.

Allo stesso modo, la carenza d’acqua in Uzbekistan ha portato alla perdita dei raccolti e all’aumento dei prezzi delle verdure di stagione. La siccità nella regione di Samarcanda in Uzbekistan ha interrotto la fornitura di acqua potabile: la mancanza di precipitazioni e il basso livello delle acque del fiume Zarafshan hanno causato un calo del livello delle falde acquifere. Le autorità uzbeke hanno imposto il razionamento dell’acqua nella città di Samarcanda, limitando il consumo pubblico per evitare una maggiore crisi di approvvigionamento.

In Turkmenistan, la siccità di quest’anno nei distretti meridionali e sudorientali della regione di Ahal è già il peggiore evento meteorologico estremo degli ultimi 13 anni: sta causando un basso rendimento dei pascoli e una riduzione del foraggio per il bestiame. Si tratta di una tendenza in aumento: le ondate di calore e le siccità sono aumentate in frequenza nell’ultimo secolo, in particolare dopo gli anni ’90.

La siccità è arrivata mentre la regione è alle prese con la terza ondata di Covid-19 tra bassi tassi di vaccinazione, riporta The Third Pole. Studi recenti indicano spostamenti nei modelli di precipitazione nelle montagne Tian Shan che forniscono all’Asia centrale gran parte della sua acqua dolce per l’irrigazione e il pascolo; c’è molta più pioggia meno neve. Con il riscaldamento del clima, pascoli, colture e bestiame richiedono più acqua per la loro sopravvivenza, proprio nel momento in cui l’acqua sta diventando più scarsa.

Il cambiamento climatico significa anche che le precipitazioni sono più variabili di anno in anno. Ci saranno più anni di siccità, con alcuni anni di precipitazioni più pesanti. Un recente studio di scienziati cinesi ha analizzato la copertura nevosa nelle montagne Tian Shan e come sta cambiando. Hanno concluso che la linea della neve si sta spostando verso l’alto nella maggior parte del Tian Shan: una risposta attesa al cambiamento climatico.

Purtroppo, la regione ha una storia poco incoraggiante quando si tratta di affrontare le minacce ambientali: la distruzione del Mare d’Aral ha un impatto negativo continuo sul “microclima regionale e sulla salute umana”, secondo il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. La salinizzazione risultante dal prosciugamento del lago ha fatto sì che il 57% delle terre coltivate in Kazakistan e circa il 20% in Kirghizistan abbiano perso produttività tra il 1982 e il 2006. Circa il 58% delle praterie della regione ha perso la produttività della vegetazione tra il 1999 e il 2015.

L’acqua rimane un bene oggetto di scontri in Asia centrale: alla fine di aprile, il Kirghizistan e il Tagikistan si sono scontrati dopo una feroce disputa locale sull’acqua al confine non delimitato. È stato stimato che il costo dell’inazione per migliorare la gestione dell’acqua in Asia centrale ammonta a 4,5 miliardi di dollari ogni anno.

