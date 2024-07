CAMBIAMENTO CLIMATICO. Le calotte polari si sciolgono più velocemente 

Per la prima volta gli scienziati hanno caratterizzato un modo “nuovo e preoccupante” in cui le grandi calotte glaciali possono sciogliersi. Le proiezioni dell’innalzamento del livello del mare potrebbero quindi essere “notevolmente sottostimate”.

L’acqua di mare relativamente calda può filtrare sotto il ghiaccio antartico, accelerando la rottura di pezzi di ghiaccio nell’oceano. Ciò accelera la fusione, ripota BneIntelliNews.

I modelli utilizzati dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) delle Nazioni Unite non tengono conto di questo fenomeno.

La ricerca è stata condotta da scienziati del British Antarctic Survey (BAS) e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Geoscience.

“Abbiamo identificato la possibilità di un nuovo punto critico nello scioglimento della calotta glaciale antartica”, afferma Alex Bradley, ricercatore in dinamica del ghiaccio presso BAS e autore principale dell’articolo. “Ciò significa che le nostre proiezioni sull’innalzamento del livello del mare potrebbero essere notevolmente sottostimate.”

Sotto la calotta glaciale si trova la zona di radicamento, dove il ghiaccio incontra l’oceano. Il nuovo studio modella il modo in cui l’acqua di mare può penetrare tra la terra e la calotta glaciale che poggia su di essa, e come ciò influisce sullo scioglimento localizzato del ghiaccio, lubrificando il letto e influenzando la velocità con cui potrebbe scivolare verso il mare, afferma la pubblicazione.

Lo studio esamina come questo processo accelera con il riscaldamento dell’acqua.

“Le calotte glaciali sono molto sensibili allo scioglimento nelle loro zone di radicamento”, afferma Bradley. “Abbiamo scoperto che lo scioglimento delle zone di radicamento mostra un comportamento simile a quello di un punto di non ritorno, in cui un cambiamento molto piccolo nella temperatura dell’oceano può causare un aumento molto grande nella zona di radicamento. È uno scioglimento, che porterebbe a un grande cambiamento nel flusso del ghiaccio sopra di esso”.

Le calotte glaciali in Antartide e Groenlandia sembrano ridursi più velocemente del previsto, e questo potrebbe essere il motivo, dice. Includere i risultati del nuovo lavoro in tali modelli potrebbe fornire stime più affidabili.

“In questo manca la fisica, che non è nei nostri modelli di calotta glaciale. Non hanno la capacità di simulare lo scioglimento sotto il ghiaccio, cosa che pensiamo stia accadendo. Stiamo lavorando per inserirla nei nostri modelli ora,” ha aggiunto.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/