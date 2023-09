CAMBIAMENTO CLIMATICO. Iniziano a scarseggiare gli alimenti essenziali

In tutto il mondo si sta facendo sentire la carenza di alimenti essenziali, perché i paesi produttori hanno imposto restrizioni sulle esportazioni per proteggersi dall’effetto combinato della guerra in Ucraina, della minaccia di El Nino e dai crescenti danni derivanti dal cambiamento climatico.

Secondo l’International Food Policy Research Institute, a livello globale sono in vigore 41 restrizioni alle esportazioni alimentari da 19 paesi, che vanno dai divieti assoluti alle tasse.

L’India ha vietato le spedizioni di riso all’inizio di quest’anno, determinando un deficit di circa un quinto delle esportazioni globali. Il vicino Myanmar, il quinto fornitore mondiale di riso, ha risposto bloccando alcune esportazioni di grano.

L’India ha anche limitato le spedizioni di cipolle dopo che le piogge irregolari, alimentate dai cambiamenti climatici, hanno danneggiato i raccolti. Ciò ha fatto lievitare i prezzi nel vicino Bangladesh e le autorità stanno cercando di trovare nuove fonti per la verdura.

Altrove, la siccità in Spagna ha messo a dura prova la produzione di olio d’oliva. Mentre gli acquirenti europei si sono rivolti alla Turchia, i prezzi dell’olio d’oliva sono aumentati vertiginosamente nel paese mediterraneo, spingendo le autorità locali a limitare le esportazioni. Il Marocco, anch’egli alle prese con una siccità unita al recente terremoto, ha smesso di esportare cipolle, patate e pomodori a febbraio.

Questa non è la prima volta che i prezzi dei prodotti alimentari sono in tumulto. I prezzi dei prodotti di base come il riso e il grano sono più che raddoppiati nel 2007-2008, ma il mondo disponeva di ampie scorte alimentari a cui attingere ed è stato in grado di ricostituirle negli anni successivi.

Ma questo cuscinetto si è ridotto negli ultimi due anni, e il cambiamento climatico significa che le scorte di cibo potrebbero rapidamente esaurirsi rispetto alla domanda e far impennare i prezzi, riporta AP.

I prezzi dei prodotti alimentari in tutto il mondo, dicono gli esperti, saranno determinati dall’interazione di tre fattori: come si svilupperà El Nino e quanto durerà, se il maltempo danneggerà i raccolti e porterà a maggiori restrizioni alle esportazioni, e il futuro della guerra della Russia in Ucraina.

Le nazioni in guerra sono entrambe i principali fornitori globali di grano, orzo, olio di girasole e altri prodotti alimentari, soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati e le persone soffrono la fame.

El Nino è un fenomeno naturale che modifica i modelli meteorologici globali e può provocare condizioni meteorologiche estreme, che vanno dalla siccità alle inondazioni. Sebbene gli scienziati ritengano che il cambiamento climatico stia rendendo questo El Nino più forte, è impossibile ricavarne l’esatto impatto sulla produzione alimentare finché non si è verificato.

I primi segnali sono preoccupanti. L’India ha vissuto l’agosto più secco dell’ultimo secolo e la Tailandia sta affrontando una siccità che ha suscitato timori sulle forniture mondiali di zucchero. I due sono i maggiori esportatori di zucchero dopo il Brasile.

La diminuzione delle precipitazioni in India ha inoltre infranto le speranze degli esportatori alimentari che il nuovo raccolto di riso di ottobre avrebbe posto fine alle restrizioni commerciali e stabilizzato i prezzi.

I paesi più a rischio sono quelli che dipendono fortemente dalle importazioni alimentari. Secondo la Banca Mondiale, ad esempio, le Filippine importano il 14% del cibo che consumano e i danni provocati dalle tempeste ai raccolti potrebbero comportare ulteriori carenze. I prezzi del riso sono aumentati dell’8,7% in agosto rispetto all’anno precedente, più che raddoppiando rispetto al 4,2% di luglio.

I rischi climatici non si limitano al riso, ma si applicano a tutto ciò che necessita di precipitazioni stabili per prosperare, compreso il bestiame, afferma l’Iseas-Yusof Ishak Institute di Singapore. Verdure, alberi da frutta e polli dovranno tutti affrontare uno stress da caldo, aumentando il rischio che il cibo vada a male.

Ciò riduce ulteriormente le scorte di cibo e, se le esportazioni di grano dall’Ucraina non verranno risolte, ci saranno ulteriori carenze di mangimi per il bestiame e fertilizzanti.

