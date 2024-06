CAMBIAMENTO CLIMATICO. Caldo estremo, siccità e rischio alimentare fino al 2050 

Il caldo estremo dell’estate 2024 ha già ucciso 1.300 pellegrini durante l’hajj alla Mecca, ma il cambiamento climatico minaccerà direttamente i raccolti a causa dell’aumento del caldo e dello stress idrico in un futuro non troppo lontano.

Gli scienziati del Centro di eccellenza per l’analisi dei rischi di biosicurezza e del Centro per la ricerca ambientale ed economica dell’Università di Melbourne, in un recente articolo su Scientific Reports, Global impacts of heat and water stress on food production and severe food insecurity, hanno proiettato direttamente i possibili impatti futuri dello stress idrico e termico sull’approvvigionamento alimentare globale e sulla sicurezza alimentare fino al 2050.

Lo studio ha utilizzato tre modelli che hanno fornito previsioni inquietanti di cali sostanziali della produzione alimentare globale di circa il 6%, 10% e 14% da qui al 2050, che causeranno ulteriori 556, 935 milioni e 1,36 miliardi di persone in grave insicurezza alimentare entro il 2050 rispetto al Riferimento del modello 2020, riporta MercoPress.

“Il cambiamento climatico rappresenta una seria minaccia per i sistemi di produzione alimentare che dipendono fortemente dalle risorse idriche e dagli ecosistemi, su più scale”, hanno affermato gli scienziati. “Varie regioni soffrono già di interruzioni del ciclo dell’acqua dovute ai cambiamenti climatici che includono l’intensificazione di eventi meteorologici estremi (ad esempio siccità, inondazioni) e l’esaurimento delle falde acquifere. I rischi futuri critici includono lo stress termico e lo stress idrico sulla produzione alimentare globale e, quindi, sulla sicurezza alimentare. I rischi del cambiamento climatico sono amplificati dall’aumento dei prelievi idrici per le famiglie e l’industria fino al 2050, in particolare per l’agricoltura irrigua che rappresenta circa il 70% dei prelievi totali di acqua e fornisce fino al 40% delle calorie globali consumate dall’uomo”.

Come la maggior parte degli studi su come si svilupperà la crisi climatica, la conclusione di questa rimane incerta, poiché sono in gioco molti fattori. Per valutare quantitativamente questi rischi per la produzione alimentare globale e la sicurezza alimentare è necessario un modello di equilibrio generale computabile, collegato a un modello di cambiamento climatico, per catturare gli effetti sui prezzi, sul commercio e sul reddito in relazione sia all’offerta che alla domanda alimentare.

I modelli globali delle precipitazioni cambieranno radicalmente, con nuove siccità e diluvi che diventeranno più estremi. E poiché si ritiene sempre più che i modelli climatici siano sbagliati, la crisi climatica sta già accelerando poiché le temperature record di tutti i tempi si sono registrate su base settimanale nell’ultimo anno e mezzo.

Nonostante tutte le variabili, tutti i modelli sviluppati dal team di Melbourne prevedono cali sostanziali delle forniture alimentari fino al 2050, che potrebbero colpire fino a un decimo della popolazione mondiale entro lo stesso anno.

Lo scenario peggiore prevede un calo della produzione alimentare del 9,7% da 9,75 milioni di giga-calorie (Gcal) a 9,2 milioni, il che minaccerà la sicurezza alimentare di quasi un miliardo di persone in più.

La distribuzione dell’impatto della crisi climatica sul cibo varia da regione a regione. Per lo scenario più mite, che prevede una contrazione della produzione alimentare globale del 5,8%, che comporta ulteriori 556 milioni di persone in insicurezza alimentare, si prevede che la produzione alimentare dovuta allo stress idrico e termico diminuirà del 5,1-6,6% in Africa, 5,8 % in Australia e 6,4% per alcune parti del Sud America.

Gli Stati Uniti se la caveranno in modo relativamente leggero entro il 2050, con una previsione di calo della produzione alimentare di un valore relativamente modesto del 4,8%; tuttavia, i due paesi più popolosi del mondo vedranno alcuni dei maggiori cali nella produzione alimentare: 9,0% per la Cina e 6,5% per l’India.

Nello scenario peggiore, si prevede che la produzione alimentare diminuirà dell’8,2-11,8% in Africa, del 14,7% in Australia e del 19,4% in alcune parti dell’America Centrale. In questo scenario gli Stati Uniti soffrono molto di più, con la produzione alimentare prevista in calo di un enorme 12,6%, mentre Cina e India vedono cali catastrofici della produzione alimentare rispettivamente del 22,4% e del 16,1%.

L’insicurezza alimentare deve essere corretta dal punto di vista commerciale, poiché alcuni paesi come la Russia producono un surplus di cereali ed esportazioni, mentre altri paesi rimangono dipendenti dalle importazioni per soddisfare i loro bisogni nutrizionali. Un calo della produzione alimentare nazionale non aumenta necessariamente la loro insicurezza alimentare interna (ad esempio, Australia, Francia, Russia e Stati Uniti).

E il costo del cibo aumenterà. Il mondo ha già avuto un assaggio dell’inflazione dei prezzi alimentari determinata dal clima durante la pandemia Covid, quando le catene di approvvigionamento alimentare globali sono state interrotte, sebbene la produzione complessiva di cibo rimanesse stabile. Le cose peggioreranno molto quando i rendimenti agricoli inizieranno a diminuire a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Non c’è dubbio che la rapida accelerazione della crisi climatica avrà un impatto considerevole sull’agricoltura poiché i cambiamenti più lievi fino ad oggi hanno già avuto un impatto sulla produzione alimentare globale.

“Il cambiamento climatico ha già avuto un impatto sostanziale e negativo sulla produttività agricola globale, riducendone la misura globale di circa il 20% dal 1970, con impatti negativi maggiori nel Vicino Oriente e nel Nord Africa”, affermano gli scienziati. “Non è chiaro fino a che punto il cambiamento tecnologico possa compensare il calo dei rendimenti dovuto al cambiamento climatico. Anche la futura disponibilità di acqua per una maggiore produzione alimentare è incerta poiché la superficie irrigata nelle regioni soggette a stress idrico è in aumento, comprese le principali regioni produttrici di alimenti come Cina, India, Pakistan e Stati Uniti. In parte, ciò è dovuto al fatto che l’area destinata all’irrigazione determina i prelievi di acqua irrigua in questi paesi e perché il cambiamento climatico probabilmente aumenterà la domanda di raccolti espandendo ulteriormente l’irrigazione”.

Anche le riserve idriche stanno già diminuendo.

Gli studi globali sul declino dello stoccaggio dell’acqua terrestre mostrano diminuzioni statisticamente significative degli stoccaggi globali nel periodo 1992-2020 in circa la metà di tutti i 1.058 laghi naturali e 922 bacini idrici globali, riferiscono gli scienziati.

L’Ocse sottolinea che lo stress idrico, in assenza di azioni politiche efficaci in termini di gestione dell’acqua, influenzerà in modo significativo e negativo la produzione agricola nella Cina nordorientale, nell’India nordoccidentale e negli Stati Uniti sudoccidentali.

Tommaso Dal Passo

