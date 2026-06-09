CALCIO. Gli USA negano l’entrata al miglior arbitro africano: il somalo Omar Artan

L’arbitro somalo Omar Artan non potrà arbitrare ai Mondiali dopo che gli è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti. La dogana e la protezione delle frontiere degli Stati Uniti (CBP) hanno dichiarato lunedì che a un cittadino somalo, che intendeva arbitrare ai Mondiali, è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti dopo essere arrivato all’aeroporto internazionale di Miami da Istanbul sabato. Sebbene il comunicato della CBP non menzionasse il nome della persona, Artan è l’unico arbitro somalo previsto per i Mondiali.

La FIFA ha poi confermato lunedì che Artan non avrebbe potuto allenarsi e arbitrare ai Mondiali, rilasciando successivamente una dichiarazione a nome dell’arbitro, riporta AP: “Nonostante le circostanze, sono di umore positivo e concentrato sulle prossime sfide della mia carriera arbitrale”, ha dichiarato Artan nel comunicato. “Vorrei ringraziare la FIFA e la federazione africana per tutto il loro supporto e prometto di mantenere alto il mio livello arbitrale mentre mi concentro sul futuro. Voglio ringraziare la famiglia del calcio per i messaggi e auguro ai miei colleghi il massimo successo ai Mondiali. Non vedo l’ora di unirmi a loro nelle prossime competizioni”.

In una propria dichiarazione, la FIFA ha affermato di non essere stata coinvolta nelle procedure di immigrazione e di essere stata informata dalle autorità che “lo status di Artan non subirà modifiche al momento”. “In linea con quanto avvenuto in precedenti eventi FIFA, è il governo ospitante a determinare in ultima analisi chi riceve un visto e chi viene ammesso nel proprio paese”, ha dichiarato l’organo di governo del calcio mondiale.

La CBP (Customs and Border Protection) ha rilasciato un comunicato in cui spiega i motivi del diniego d’ingresso ad Artan: ”Durante le procedure di controllo, il viaggiatore è stato sottoposto a un’ispezione aggiuntiva, una procedura di routine della CBP quando gli agenti devono verificare le informazioni o determinare l’ammissibilità”, ha affermato la CBP nel suo comunicato. “A seguito dell’ispezione, il viaggiatore, arbitro della Coppa del Mondo FIFA, è stato ritenuto inammissibile a causa di problemi di verifica e gli è stato negato l’ingresso”.

La CBP ha sottolineato che tutti i viaggiatori che cercano di entrare negli Stati Uniti, inclusi atleti, allenatori e personale, sono soggetti a ispezione e verifica da parte della CBP.

“Le decisioni sull’ammissibilità vengono prese caso per caso, utilizzando le informazioni disponibili al momento dell’ispezione in materia di forze dell’ordine, sicurezza nazionale e immigrazione”, si legge nella dichiarazione del CBP. “Gli agenti del CBP hanno l’autorità di interrogare i viaggiatori, effettuare ispezioni e determinare l’ammissibilità in conformità con la legge statunitense”.

Nel 2025, Omar Artan è stato riconosciuto come il miglior arbitro africano dalla Confederazione Africana di Calcio (CAF) e ha arbitrato la finale della Champions League africana tra la squadra egiziana del Pyramids e quella sudafricana del Mamelodi Sundowns, riporta Nashaniva. La Somalia è tra i paesi i cui cittadini sono soggetti a restrizioni sui visti americani. Nonostante possedesse un passaporto diplomatico, a quanto pare non è stata fatta alcuna eccezione per Artan.

Problemi nell’ottenere visti americani si sono verificati anche per diversi rappresentanti della nazionale di calcio iraniana, compresi i vertici della federazione nazionale.

Tommaso Dal Passo

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