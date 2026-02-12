CAFFÈ. Brasile e Vietnam su contendono la vetta della classifica cdell’export

Il Brasile, il più grande produttore di caffè al mondo, ha esportato 2,78 milioni di sacchi da 60 kg a gennaio, in calo del 30,8% rispetto allo stesso mese del 2025, secondo il Consiglio brasiliano degli esportatori di caffè (Cecafé).

Come riporta EFE; i ricavi dalle esportazioni nel primo mese del 2026 hanno raggiunto 1,175 miliardi di dollari, con un calo dell’11,7% su base annua, ha affermato il Cecafé. Il suo presidente, Márcio Ferreira, ha collegato il calo al calo dei prezzi internazionali, in vista di un raccolto record per il 2026, che “ha scoraggiato gli affari internazionali”.

Ferreira ha anche affermato che la domanda interna viene sempre più soddisfatta con caffè robusta, a causa della riduzione dell’offerta di Arabica, contribuendo a ridurre i volumi di esportazione. A suo avviso, questo andamento potrebbe persistere fino all’inizio del prossimo raccolto, previsto per giugno.

Per destinazione, la Germania ha riconquistato il primo posto a gennaio, importando 391.704 sacchi (il 14,1% del totale), sebbene le spedizioni siano state inferiori del 16,1% rispetto all’anno precedente. Gli Stati Uniti si sono classificati al secondo posto, nonostante un calo del 46,7% dei volumi.

A titolo informativo, Reuters ha recentemente riportato che l’industria brasiliana del caffè istantaneo sta cercando di fare chiarezza su una tariffa statunitense del 50% rimasta in vigore sul caffè istantaneo tradizionale, nonostante altre categorie di caffè siano state esentate, e ha osservato che il Brasile ha registrato ricavi record dalle esportazioni di caffè nel 2025, nonostante i minori volumi di spedizione.

L’impennata delle esportazioni di caffè dal Vietnam, il maggiore produttore mondiale di Robusta, è un fattore ribassista per i prezzi di questa varietà. L’Ufficio Nazionale di Statistica del Vietnam ha riferito che le esportazioni di caffè del Vietnam a gennaio sono aumentate del +38,3% su base annua, raggiungendo le 198.000 tonnellate. Le esportazioni di caffè del Vietnam per il 2025 sono aumentate del +17,5% su base annua, raggiungendo 1,58 milioni di tonnellate.

L’aumento delle forniture di caffè vietnamite ha un impatto negativo sui prezzi. Si prevede che la produzione di caffè del Vietnam nel 2025/26 aumenterà del +6% su base annua, raggiungendo 1,76 milioni di tonnellate, ovvero 29,4 milioni di sacchi, il massimo degli ultimi 4 anni.

La ripresa delle scorte di caffè ICE è negativa per i prezzi. Le scorte di arabica monitorate da ICE sono scese al minimo degli ultimi 1,75 anni di 396.513 sacchi il 18 novembre, ma sono risalite al massimo degli ultimi 3,25 mesi di 461.829 sacchi il 7 gennaio. Inoltre, le scorte di caffè robusta ICE sono scese al minimo degli ultimi 13 mesi di 4.012 lotti il ​​10 dicembre, per poi risalire al massimo degli ultimi 2 mesi di 4.662 lotti il ​​26 gennaio, riporta Barchart.

Sul fronte positivo del caffè, il Ministero del Commercio brasiliano ha riferito giovedì scorso che le esportazioni di caffè brasiliane di gennaio sono diminuite del -42,4% su base annua, attestandosi a 141.000 tonnellate.

Le minori forniture di caffè dalla Colombia, il secondo produttore mondiale di arabica, sostengono i prezzi, dopo che la Federazione Nazionale dei Coltivatori di Caffè ha riferito che la produzione di caffè di gennaio è scesa del 34% su base annua a 893.000 sacchi.

I segnali di una riduzione delle forniture globali di caffè sostengono i prezzi, poiché l’Organizzazione Internazionale del Caffè (ICO) ha riferito il 7 novembre che le esportazioni globali di caffè per l’attuale campagna di commercializzazione (ottobre-settembre) sono diminuite dello 0,3% su base annua a 138,658 milioni di sacchi.

Il rapporto semestrale del Foreign Agriculture Service (FAS) dell’USDA del 18 dicembre prevedeva che la produzione mondiale di caffè nel 2025/26 aumenterà del +2,0% su base annua, raggiungendo la cifra record di 178,848 milioni di sacchi, con un calo del -4,7% nella produzione di arabica a 95,515 milioni di sacchi e un aumento del +10,9% nella produzione di robusta a 83,333 milioni di sacchi. Il FAS prevede che la produzione di caffè brasiliana nel 2025/26 diminuirà del -3,1% su base annua, attestandosi a 63 milioni di sacchi, mentre la produzione di caffè vietnamita nel 2025/26 aumenterà del 6,2% su base annua, raggiungendo il massimo degli ultimi 4 anni di 30,8 milioni di sacchi. Il FAS prevede che le scorte finali nel 2025/26 diminuiranno del -5,4%, passando da 21,307 milioni di sacchi nel 2024/25 a 20,148 milioni di sacchi.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/