BURKINA FASO. Reintrodotta la pena di morte

Il governo militare del Burkina Faso reintrodurrà la pena di morte, abolita nel 2018, ha annunciato giovedì il Consiglio dei Ministri del Paese.

“Questo progetto di codice penale ripristina la pena di morte per una serie di reati, tra cui alto tradimento, atti di terrorismo e spionaggio, tra gli altri”, ha dichiarato il servizio informazioni del governo burkinabé.

Secondo Amnesty International, l’ultima esecuzione in Burkina Faso risale al 1988, riporta il nigeriano The Guardian.

La pena di morte è stata abolita 30 anni dopo, sotto il governo civile di Roch Marc Christian Kabore. Il Burkina Faso è guidato dal capitano Ibrahim Traoré dal colpo di stato militare del 2022.

Da quando ha preso il potere, Traore ha perseguito politiche anti-occidentali e ha preso le distanze dall’ex dominatore coloniale francese, rafforzando al contempo i legami con Russia e Iran.

“L’adozione di questo disegno di legge fa parte di un più ampio programma di riforme nel settore, volto a garantire una giustizia che risponda alle profonde aspirazioni del popolo”, ha dichiarato il Ministro della Giustizia Edasso Rodrigue Bayala nella dichiarazione del governo.

La legge, che deve essere approvata dall’Assemblea Legislativa di Transizione creata dalla giunta, penalizza anche “la promozione e la pratica dell’omosessualità e degli atti correlati”, secondo il governo.

La nazione dell’Africa occidentale ha inoltre adottato a settembre una legge che prende di mira “gli autori di pratiche omosessuali” con pene fino a cinque anni di carcere.

Luigi Medici

