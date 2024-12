BURKINA FASO. Liberate quattro presunte spie francesi 

Quattro funzionari francesi, accusati di spionaggio e detenuti dal 1° dicembre 2023 in Burkina Faso, sono stati rilasciati: lo ha annunciato giovedì 19 dicembre la Direzione generale dell’intelligence estera francese (DGSE).

Il presidente Emmanuel Macron ha espresso la sua gioia per questo rilascio ringraziando il re Mohammed VI per il suo ruolo decisivo nella mediazione, riferisce il canale tv France24: “Il Capo dello Stato ha parlato ieri, mercoledì 18 dicembre, con il Re del Marocco per ringraziarlo calorosamente per il successo di questa mediazione”.

Arrestati a Ouagadougou il 1° dicembre 2023, i quattro uomini erano stati presentati dalle autorità burkinabè come agenti dello spionaggio d’Oltralpe. Tuttavia, una fonte diplomatica francese ha chiarito che si trattava di funzionari pubblici in missione ufficiale, con passaporti e visti diplomatici. La stessa fonte ha negato con forza ogni accusa legata ad attività di spionaggio, spiegando che le persone coinvolte stavano lavorando a progetti di manutenzione informatica. Ma stando a Reuters, Il direttore della DGSE aveva precedentemente affermato che erano spie.

Mercoledì, il presidente Emmanuel Macron ha parlato con il re del Marocco Mohammed VI “per ringraziarlo calorosamente per la mediazione riuscita che ha reso possibile il rilascio dei nostri quattro compatrioti”, ha affermato l’Eliseo.

La mediazione del re del Marocco arriva in un momento in cui Parigi e Rabat stanno riscaldando le relazioni che erano state fredde, aiutate dalla visita di stato di Macron alla fine di ottobre. Macron ha in particolare rinnovato il sostegno francese alla sovranità marocchina sul Sahara occidentale.

Il ministero degli Esteri del Marocco ha anche ringraziato il re Mohammed VI e il presidente del Burkina Faso Ibrahim Traore e ha affermato che “questo atto umanitario” è stato reso possibile grazie alle buone relazioni tra i loro paesi.

Dopo tre anni di tensioni tra Parigi e Rabat alimentate da questioni di immigrazione e dal territorio conteso del Sahara Occidentale, la Francia si è riconciliata con il Marocco, uno dei suoi ex protettorati, a ottobre, in seguito a una serie di mosse.

Il Marocco mantiene buoni legami con il Burkina Faso e altri stati del Sahel governati dai militari, promettendo loro l’accesso al commercio globale attraverso l’Atlantico.

Ma i legami della Francia con le sue ex colonie nell’Africa occidentale e centrale, incluso il Burkina Faso, rimangono tesi. Ouagadougou ha espulso truppe e diplomatici francesi, ordinato all’addetto alla difesa e all’ambasciatore della Francia di andarsene e sospeso alcuni media francesi.

Il Burkina Faso, riporta AP, governato da una giunta militare che ha preso il potere con un colpo di stato nel 2022, è stato criticato dai gruppi internazionali per i diritti umani per aver represso la libertà di parola e intimidito i critici mentre cerca di contenere una crisi di sicurezza causata da militanti legati ad Al Qaeda e allo Stato islamico.

Redazione

