BULGARIA. Senza Green Pass non si va al pub

Lunghe code per le vaccinazioni contro il coronavirus sono comuni in Bulgaria negli ultimi giorni, dopo che il ministro della Salute ad interim Stoycho Katsarov ha ordinato che solo le persone con i certificati verdi COVID-19 possono andare in pub, night club, ristoranti e centri commerciali. Il paese, che ha il più basso tasso di vaccinazione nell’Ue, è anche il leader mondiale in termini di decessi per 100.000 della sua popolazione ed è terzo in termini di rapporto caso-fatalità, secondo i dati della Johns Hopkins University of Medicine.

Le autorità hanno cercato per mesi di convincere la gente a prendere il vaccino in modo che il paese possa evitare un quarto picco della pandemia, riporta BneIntellinews. Tuttavia, prima dell’introduzione dei certificati verdi, solo circa il 23% della popolazione era vaccinata. Da quando è stato pubblicato l’ordine di Katsarov, il numero di vaccinazioni giornaliere è quasi triplicato, arrivando a quasi 30.000. Le autorità hanno aperto punti di vaccinazione davanti ai centri commerciali e agli edifici pubblici più grandi e nei centri delle città più grandi. I vaccini monodose Janssen e Pfizer sono i più diffusi.

L’aumento dell’interesse per i vaccini è stato una sorpresa per molte persone, ma ampiamente gradito.

Tuttavia, gli scettici suggeriscono che molti di coloro che ora hanno i certificati verdi non sono stati realmente vaccinati, sulla base delle prove che alcuni medici hanno rilasciato falsi certificati di vaccinazione.

Anche se i sostenitori della vaccinazione hanno accolto con favore l’introduzione dei certificati verdi, alcuni dicono che la misura è stata presa troppo tardi. Il numero di nuovi casi di coronavirus ha raggiunto quasi 5.000 al giorno nell’ultima settimana. Gli ospedali stanno lottando per affrontare la situazione.

Ci sono anche dei critici che dicono che la situazione attuale avrebbe potuto essere evitata con una comunicazione adeguata, ma il governo non ha incluso nessun esperto di comunicazione di massa nella sua squadra.

Il primo ministro ad interim Stefan Yanev ha ammesso che il governo ha fatto un errore annunciando le misure all’ultimo minuto senza dare alla gente il tempo di adattarsi. Per ammorbidire la situazione, Katsarov ha modificato gli ordini, dando alla gente quattro giorni per adattarsi.

La risposta dell’industria dell’ospitalità è stata mista. La decisione originale di Katsarov ha scatenato le proteste dei proprietari di bar, night club, ristoranti e caffè che hanno detto che questo li avrebbe costretti al fallimento. Questo ha costretto il Ministro a modificare le regole il giorno dopo aver emesso l’ordine. D’altra parte, alcuni proprietari di ristoranti hanno accolto con favore il certificato verde, dicendo che è meglio di una chiusura perché permetterà loro di lavorare. Suggeriscono, però, che i clienti potrebbero aver bisogno di tempo per adattarsi.

Secondo l’ordine originale, un certificato verde può essere rilasciato alle persone che sono completamente vaccinate, o che sono guarite dal coronavirus negli ultimi sei mesi, o che hanno un test Pcr o antigene negativo. Un giorno dopo aver emesso l’ordine, Katsarov lo ha modificato, estendendo la validità del certificato per le persone guarite a un anno dopo che sono state infettate.

L’ordine è stato anche modificato per permettere il rilascio di certificati verdi alle persone che hanno ricevuto solo la prima delle due dosi del vaccino. Tuttavia, Katsarov non ha accettato di dare ai genitori degli studenti più giovani due giorni in più per adattarsi al passaggio alle lezioni online nelle zone in cui il numero di persone infette è superiore a 750 per 100.000.

I bambini sono stati di nuovo le vittime della pandemia, passando indefinitamente alle classi online. La misura ha diviso i genitori e ha iniziato una guerra virtuale tra coloro che insistono sull’introduzione dei certificati verdi per gli insegnanti e sui test regolari dei bambini in modo che possano tornare nelle scuole, e coloro che rifiutano di accettare qualsiasi test per i loro figli.

Nel frattempo, le chiusure e la mancanza di insegnamento frontale hanno già fatto sentirei loro peso: i genitori hanno condiviso sui sola media che i loro figli sono diventati apatici, o facilmente irritabili, pochi giorni dopo essere stati costretti di nuovo a stare a casa.

Maddalena Ingroia