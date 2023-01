BULGARIA. Il nucleare di Sofia non parla più russo

L’unica centrale nucleare bulgara, Kozloduy, ha firmato contratti con la svedese Westinghouse e la francese Framatome per la fornitura di combustibile per i due reattori in funzione, assicurandosi così l’indipendenza dalla Russia, che finora era l’unico fornitore, ha dichiarato il ministero dell’Energia in un comunicato del 30 dicembre. La firma dei due contratti arriva dopo che il Parlamento ha deciso che il Paese deve accelerare il processo per assicurarsi un fornitore alternativo per la centrale, che attualmente utilizza combustibile fornito dalla società russa TVEL, riporta BneIntelliNews.

Dal 1956 il governo bulgaro ha favorito l’uso dell’energia nucleare per la produzione di elettricità. Nel 1961 è stato avviato il reattore di ricerca IRT-2000 da 2 MWt e nel 1966 è stato firmato un accordo con l’Unione Sovietica per la costruzione di unità commerciali, che hanno costituito la base del programma energetico bulgaro. Il consumo di elettricità in Bulgaria è cresciuto solo lentamente dal 1980, ma in passato il Paese è stato un importante esportatore di energia elettrica. Tre grandi impianti di lignite forniscono oltre il 40% dell’elettricità del Paese.

Con Westinghouse, la centrale nucleare di Kozloduy ha firmato un contratto decennale per la fornitura di combustibile nucleare fresco per la sua unità 5 da 1.000 megawatt. Secondo il Ministero dell’Energia, l’accordo è stato raggiunto a condizioni “significativamente migliori” rispetto a un’offerta ricevuta a luglio.

Westinghouse implementerà anche un sistema di controllo interno del reattore nel 2023, che per ragioni di sicurezza funzionerà in parallelo con quello attuale.

Con Framatome, la centrale nucleare di Kozloduy ha firmato un contratto per la fornitura di combustibile nucleare fresco per la sua unità 6 da 1.000 megawatt.

Nel frattempo, il 22 dicembre il Parlamento bulgaro ha deciso che le aziende che lavorano il petrolio russo devono pagare un’imposta aggiuntiva che sarà utilizzata per la compensazione finanziaria degli utenti. La Lukoil Neftochim Burgas, di proprietà russa, lavora il petrolio russo in Bulgaria.

Il disegno di legge, adottato in prima lettura, è stato proposto da Gerb e sostenuto da Change Continues, Movimento per i diritti e le libertà (DPS), Bulgaria democratica, Bulgarian Ascend e un deputato indipendente. Come previsto, è stata osteggiata dal Partito socialista bulgaro (BSP), filo-russo, e da Vazrazhdane.

