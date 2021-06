BRUNEI. Vertice della Difesa Asean: approvare il codice per il Mar Cinese Meridionale

I ministri della Difesa dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico hanno chiesto la rapida conclusione di un codice di condotta per il Mar Cinese Meridionale, mentre le tensioni aumentano nella regione. I ministri si sono riuniti online per un incontro ospitato dal Brunei, quest’anno presidente dell’Asean.

In una dichiarazione rilasciata da Singapore dopo la sessione del 15 giugno, i ministri Asean hanno sottolineato “la necessità di mantenere e promuovere un ambiente favorevole alla rapida conclusione di un Coc efficace e sostanziale in conformità con il diritto internazionale», riferendosi al Codice di Condotta marittimo. La Cina ha rivendicazioni sovrapposte a quelle di diversi paesi del sud-est asiatico. In una riunione dei ministri degli Esteri la scorsa settimana, l’Asean e la Cina hanno concordato di accelerare la ripresa dei negoziati sul codice, che sono stati fermati dalla pandemia, riporta Nikkei Asia.

Il Mar Cinese Meridionale è stato un argomento chiave anche nelle passate riunioni dei ministri della Difesa dell’Asean. L’ultimo documento ha ribadito che i paesi sono impegnati a «mantenere e promuovere la pace, la sicurezza, la stabilità, la sicurezza e la libertà di navigazione e di sorvolo del Mar Cinese Meridionale». Hanno anche chiesto «autocontrollo nella condotta delle attività» e hanno esortato le parti a «evitare azioni che potrebbero complicare o aggravare la situazione», senza nominare un paese specifico.

Il Brunei, in un comunicato separato, ha notato che i ministri della Difesa hanno tenuto una riunione informale con la loro controparte cinese lo stesso giorno. Secondo il ministero della Difesa di Singapore, il Consigliere di Stato cinese e ministro della Difesa Nazionale, generale Wei Fenghe, ha riaffermato l’impegno della Cina a rafforzare la cooperazione Asean-Cina in settori quali gli scambi di think-tank e antiterrorismo. Le tensioni nel Mar Cinese Meridionale si sono intensificate nelle ultime settimane. La Malesia all’inizio di questo mese ha inviato dei jet per intercettare gli aerei cinesi che ha accusato di aver violato il suo spazio aereo. Le Filippine hanno protestato per la persistente presenza di navi cinesi nella sua zona economica. Il Vietnam ha ampliato le sue forze marittime. Anche l’Indonesia, che non ha una disputa diretta con la Cina, si è mossa per rafforzare la sua marina.

Alla fine del 14 giugno, le Filippine hanno detto che il presidente Rodrigo Duterte stava ritardando la cessazione del suo accordo sulle forze di visita con gli Stati Uniti per altri sei mesi, rimandando la fine del patto di difesa chiave per una terza volta. L’attrito marittimo è solo uno dei fattori in un periodo difficile per l’Asean. Molti paesi membri sono ancora alle prese con la pandemia. Indonesia, Malesia e Filippine continuano a segnalare migliaia di nuovi casi al giorno, mentre le vaccinazioni rimangono una battaglia in salita. Inoltre, il blocco è stato sotto pressione per risolvere la violenta crisi in Myanmar, dopo il colpo di stato del 1° febbraio. Mentre si afferma nel Mar Cinese Meridionale, la Cina – che si è ripresa rapidamente dal Covid-19 – ha anche cercato di rafforzare i legami con gli stati Asean promettendo più aiuti per i vaccini.

Luigi Medici