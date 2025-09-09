BRICS. Vertice virtuale indetto da Lula. Xi Jinping annuncia progetto nuovo ordine mondiale 

Lunedì mattina, i leader dei paesi BRICS hanno discusso su come ampliare i meccanismi commerciali tra le nazioni del blocco durante una conferenza multilaterale ospitata dal presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, per contrastare l’aumento dei dazi doganali imposto da Washington.

“L’integrazione commerciale e finanziaria tra i nostri paesi offre un’opzione sicura per mitigare gli effetti del protezionismo”, ha affermato Lula nel suo messaggio. Per Lula, il gruppo di potenze del Sud del mondo ha “la legittimità necessaria per guidare la rifondazione del sistema commerciale multilaterale su basi moderne e flessibili, orientate alle nostre esigenze di sviluppo”, riporta Agencia Brasil.

Lula ha anche citato il ruolo della Nuova Banca di Sviluppo (Banca BRICS) nella diversificazione delle basi economiche e delle complementarietà tra i paesi. “Insieme, rappresentiamo il 40% del PIL globale, il 26% del commercio internazionale e quasi il 50% della popolazione mondiale. Tra noi ci sono importanti esportatori e consumatori di energia. Abbiamo le condizioni necessarie per promuovere un’industrializzazione verde, che genera posti di lavoro e reddito nei nostri Paesi, soprattutto nei settori ad alta tecnologia. Rappresentiamo il 33% delle terre coltivabili e il 42% della produzione agricola mondiale”, ha inoltre sottolineato.

Per il presidente brasiliano, la crisi di governance “non è un problema temporaneo” e spetta ai BRICS dimostrare che la cooperazione “supera qualsiasi forma di rivalità”.

“L’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) è paralizzata da anni. Nel giro di poche settimane, misure unilaterali hanno reso privi di significato i principi fondamentali del libero scambio, come le clausole della nazione più favorita e del trattamento nazionale. Stiamo assistendo alla sepoltura formale di questi principi. I nostri Paesi sono diventati vittime di pratiche commerciali ingiustificate e illegali”, ha affermato.

“Il ricatto tariffario viene normalizzato come strumento per conquistare i mercati e interferire nelle questioni interne. L’imposizione di misure extraterritoriali minaccia le nostre istituzioni. Le sanzioni secondarie limitano la nostra libertà di rafforzare gli scambi commerciali con i paesi amici. Divide et impera è la strategia dell’unilateralismo”, ha aggiunto.

Quest’anno, il Brasile detiene la presidenza dei BRICS. Nel contesto dei cambiamenti geopolitici globali, in vari forum internazionali dall’inizio del suo terzo mandato, Lula si è battuto per la riforma delle istituzioni multilaterali di governance globale, come il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) e l’OMC.

“Dobbiamo arrivare uniti alla 14a Conferenza Ministeriale dell’OMC il prossimo anno in Camerun”, ha inoltre sostenuto Lula, secondo un comunicato del Palazzo di Planalto.

“L’incontro è stato anche un’opportunità per condividere opinioni su come affrontare i rischi associati alla recrudescenza di misure unilaterali, anche nel commercio internazionale, e su come ampliare i meccanismi di solidarietà, coordinamento e commercio tra i paesi BRICS”, ha inoltre osservato la Presidenza brasiliana.

I dazi della Casa Bianca rappresentano un tentativo di invertire la relativa perdita di competitività dell’economia statunitense nei confronti della Cina negli ultimi decenni. Gli esperti consultati da Agência Brasil ritengono che la misura del presidente Donald Trump sia anche un ricatto politico nei confronti dei paesi BRICS, poiché Washington considera questo gruppo di potenze dell’emisfero australe una minaccia all’egemonia statunitense nel mondo, in particolare a causa della loro proposta di sostituire il dollaro negli scambi commerciali.

L’incontro straordinario di lunedì arriva due mesi dopo il vertice dei BRICS di Rio de Janeiro, quando Trump ha nuovamente minacciato i paesi che si allineano alle politiche del blocco.

Nel frattempo, il presidente cinese Xi Jinping ha anche parlato della creazione della Global Governance Initiative (GGI), un possibile embrione per un nuovo ordine mondiale.

La proposta è stata annunciata durante un incontro all’inizio di questo mese a cui hanno partecipato 20 leader di paesi non occidentali, tra cui il russo Vladimir Putin e l’indiano Narendra Modi, anch’essi membri dei BRICS.

Lula ha inoltre affrontato il “fallimento” globale nella risoluzione dei conflitti tra paesi, come la guerra in Ucraina e il genocidio nella Striscia di Gaza. “Quando il principio di uguaglianza sovrana degli Stati non viene più rispettato, l’ingerenza negli affari interni diventa prassi comune. La risoluzione pacifica delle controversie cede il passo a comportamenti belligeranti”, ha affermato.

Nello stesso senso, Lula ha fatto riferimento alla presenza di sottomarini e navi militari statunitensi nei Caraibi, al largo delle coste del Venezuela, con il pretesto di combattere il narcotraffico.

Per Lula, sia il terrorismo che le sfide alla sicurezza pubblica che molti paesi devono affrontare sono fenomeni distinti e “non dovrebbero servire da scusa per interventi al di fuori della legge”.

“Dal 1968, l’America Latina e i Caraibi hanno scelto di liberarsi dalle armi nucleari. Da quasi 40 anni siamo una Zona di Pace e Cooperazione. La presenza delle forze armate della più grande potenza mondiale nel Mar dei Caraibi è fonte di tensione incompatibile con la vocazione pacifica della regione”, ha affermato.

Il presidente brasiliano ha inoltre ribadito il suo invito ai leader a partecipare alla 30a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP30) che si terrà a Belém il prossimo novembre.

Lula ha anche suggerito la creazione di un Consiglio delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per coordinare i diversi attori, processi e meccanismi attualmente “frammentati”.

“L’impatto dell’unilateralismo è grave anche in ambito ambientale. I paesi in via di sviluppo sono i più colpiti dai cambiamenti climatici. La COP30 di Belém sarà un momento di verità e di scienza. Oltre a lavorare per la decarbonizzazione pianificata dell’economia globale, possiamo utilizzare i combustibili fossili per finanziare la transizione ecologica. Abbiamo bisogno di una governance climatica più forte, in grado di esercitare un controllo efficace”, ha affermato.

I leader dei BRICS si sono anche scambiati opinioni in preparazione dell’80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York alla fine di questo mese. Per Lula, sarà un’opportunità per difendere “un multilateralismo rinvigorito” e affrontare l’architettura multilaterale in ambito digitale.

“Senza governance democratica, i progetti di dominio incentrati su poche aziende in pochi paesi si perpetueranno. Senza sovranità digitale, saremo vulnerabili alla manipolazione esterna. Questo non significa promuovere un ambiente di isolazionismo tecnologico, ma piuttosto promuovere una cooperazione basata su ecosistemi nazionali, indipendenti e regolamentati”, ha affermato.

Al vertice virtuale di lunedì hanno partecipato i leader di Cina, Egitto, Indonesia, Iran, Russia e Sudafrica, nonché il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti, il ministro degli Esteri indiano e il viceministro degli Esteri dell’Etiopia.

Maddalena Ingroia

