BRICS. Ultimo giorno dedicato al sud del Mondo

Oggi, è l’ultimo giorno dei lavori dei BRICS in Sud Africa molto attesa la partecipazione dell’Arabia Saudita. A partecipare il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan. È stato riferito che il ministro interverrà alla sessione “BRICS e Africa: partenariato per una crescita reciproca e uno sviluppo sostenibile”, in cui i leader discuteranno delle sfide globali e delle minacce che i paesi dell’Alleanza e del Sud del mondo si trovano ad affrontare, nonché di modi per affrontarli in modo completo.

In precedenza, il principe Faisal aveva dichiarato il desiderio di Riad di espandere la futura partnership con i paesi dell’Alleanza, sfruttando il potenziale e le capacità delle due parti. L’Arabia Saudita ha ufficialmente presentato domanda per aderire ai BRICS, tuttavia, la sua considerazione e approvazione durante l’attuale vertice in Sud Africa non avrà luogo.

Si noti che l’Arabia Saudita è il principale partner commerciale dei paesi BRICS in Medio Oriente. Negli ultimi cinque anni, il commercio tra i membri dell’alleanza e l’Arabia Saudita è raddoppiato, superando i 160 miliardi di dollari nel 2022.

E a proposito di espansione il ministro per gli Esteri sudafricano Naledi Pandor ha riferito che i BRICS hanno concordato i parametri per l’espansione della comunità.

Infine a fare notizia i dati statistici sulla quota globale del PIL a parità di potere d’acquisto nei paesi del G7 e dei BRICS dal 1995 al 2023. Vi è chiara dinamica della crescita del potere economico dei BRICS secondo il Fondo monetario internazionale rispetto ai paesi delle economie più importanti del mondo. Il potere di acquisto dei G7 è del 29,9% del 2023 mentre quello dei paesi BRICS è del 32.1% nel 1995 il potere di acquisto dei G7 del 44.9% e i BRICS raggiungevano il 16.9%.

Tra i temi in discussione per cui si attende il documento finale il ruolo dei paesi BRICS nel sistema monetario e finanziario internazionale che se non darà vita ad una nuova moneta di sicuro darà vita ad un nuovo metodo di scambi economico-finanziari in funzione anti dollaro.

Lucia Giannini