BRICS. Soluzione a Due stati: unica via per uscire dall’attuale crisi

Il 17° Summit dei BRICS a Rio de Janeiro ha pubblicato domenica scorsa una nuova dichiarazione a sostegno di una soluzione a due stati, uno palestinese e uno israeliano, come in precedenti occasioni.

“Riaffermiamo il nostro sostegno alla piena adesione dello Stato di Palestina alle Nazioni Unite, nel contesto del nostro incrollabile impegno per la soluzione a due stati, che include l’istituzione di uno Stato di Palestina sovrano, indipendente e vitale entro i confini riconosciuti a livello internazionale del 1967”, si legge nel documento, riporta Agenzia Brasil.

Pur essendo membro dei BRICS, il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha definito la soluzione a due stati “irrealistica” e ha sostenuto un unico stato per musulmani, cristiani ed ebrei. “La Repubblica Islamica dell’Iran crede che una soluzione giusta per la Palestina sia un referendum con la partecipazione di tutti gli abitanti originari della Palestina, inclusi ebrei, cristiani e musulmani, e questa non è una soluzione irrealistica o irraggiungibile”, ha affermato, sottolineando che la Palestina dovrebbe seguire la strada intrapresa dal Sudafrica.

“Così come il regime di apartheid in Sudafrica è stato stabilizzato attraverso un referendum e la democrazia, e non dividendo il Sudafrica in due parti, bianchi e neri. Il regime di apartheid in Sudafrica è stato rovesciato dalla lotta dei neri. Nessuno ha raccomandato l’idea di due stati”, ha aggiunto.

Il blocco BRICS ha difeso il completo ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza, dalla Cisgiordania e da Gerusalemme Est e ha chiesto il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti “in violazione del diritto internazionale”. Il documento esprime “profonda preoccupazione” per la ripresa degli attacchi israeliani contro Gaza e per l’ostruzione degli aiuti alimentari, condannando l’uso della fame come metodo di guerra.

“Esortiamo le parti a impegnarsi in buona fede in nuovi negoziati al fine di raggiungere un cessate il fuoco immediato, permanente e incondizionato; il completo ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza e da tutte le altre parti del Territorio Palestinese Occupato; il rilascio di tutti gli ostaggi e i detenuti in violazione del diritto internazionale; e l’accesso e la distribuzione continua e senza ostacoli degli aiuti umanitari”, ha affermato il gruppo.

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu è atterrato negli Stati Uniti domenica per discutere del futuro della guerra a Gaza con il Presidente Donald Trump. Entrambi hanno sostenuto l’emigrazione di massa dei palestinesi dal territorio, con il leader repubblicano che ha persino proposto che gli Stati Uniti prendessero il controllo dell’enclave, proposta respinta dai BRICS.

“Esprimiamo la nostra ferma opposizione allo sfollamento forzato, temporaneo o permanente, con qualsiasi pretesto, di qualsiasi parte della popolazione palestinese dal Territorio Palestinese Occupato, nonché a qualsiasi cambiamento geografico o demografico nel territorio della Striscia di Gaza”, si legge nel documento.

Si stima che circa 40.000 palestinesi siano stati costretti a lasciare le loro case in Cisgiordania negli ultimi mesi, costituendo il più grande sfollamento in questa regione degli ultimi 20 anni.

Nella dichiarazione finale, i BRICS hanno sottolineato che la Striscia di Gaza è una parte inscindibile del territorio palestinese. “Sottolineiamo, a questo proposito, l’importanza di unificare la Cisgiordania e la Striscia di Gaza sotto l’Autorità Nazionale Palestinese”, si legge nel testo.

Inoltre, cambiando il tono abituale, i BRICS hanno condannato per la prima volta gli attacchi contro l’Iran, pur senza menzionare Israele e gli Stati Uniti. “Condanniamo gli attacchi militari contro la Repubblica Islamica dell’Iran dal 13 giugno 2025, che costituiscono una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, ed esprimiamo profonda preoccupazione per il successivo aggravamento della situazione della sicurezza in Medio Oriente”, si legge ancora nel documento.

La dichiarazione differisce da una precedente, pubblicata 11 giorni dopo l’inizio della guerra dei 12 giorni, in cui i BRICS si limitavano a esprimere la loro “profonda preoccupazione” per gli attacchi, senza condannarli direttamente come fatto nella Dichiarazione di Rio de Janeiro.

Il testo finale è intitolato Dichiarazione di Rio: Rafforzare la cooperazione globale nel Sud per una governance più inclusiva e sostenibile e contiene 126 punti, suddivisi in cinque temi:

· Rafforzare il multilateralismo e riformare la governance globale;

· Promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità internazionali;

· Approfondire la cooperazione internazionale in economia, commercio e finanza;

· Combattere i cambiamenti climatici e promuovere uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo;

· Partenariati per la promozione dello sviluppo umano, sociale e culturale.

Per quanto riguarda la cooperazione finanziaria, tra gli altri punti, il documento afferma che i paesi lavoreranno insieme per promuovere un’economia internazionale equa, più inclusiva, stabile ed efficiente.sistema fiscale nazionale.

“Ribadiamo il nostro impegno per la trasparenza fiscale e per la promozione del dialogo globale su una tassazione efficace ed equa, aumentando la progressività e contribuendo agli sforzi per ridurre le disuguaglianze. Puntiamo ad approfondire il coordinamento globale tra le autorità fiscali, migliorare la mobilitazione delle entrate interne, garantire un’equa allocazione dei diritti impositivi e contrastare l’evasione fiscale e i flussi finanziari illeciti correlati alle imposte”.

I paesi sottolineano inoltre l’importanza di promuovere un maggiore coinvolgimento del settore privato e di semplificare le operazioni commerciali.

Nel frattempo, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha avvertito che ritardare le riforme delle Nazioni Unite rende il mondo “più instabile e pericoloso”.

Lula ha anche criticato le spese militari, il terrorismo, le offensive israeliane e la strumentalizzazione dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). Il presidente brasiliano è stato il primo a intervenire alla sessione intitolata Pace e Sicurezza, Riforma della Governance Globale.

Secondo Lula, tra tutte le volte in cui il Brasile ha ricoperto la presidenza dei BRICS, questa è quella che si verifica nello scenario globale più avverso. “Stiamo assistendo a un crollo senza precedenti del multilateralismo”, ha affermato, sottolineando che i BRICS erano gli eredi del Movimento dei Paesi Non Allineati, nazioni che non condividevano incondizionatamente la posizione dei paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti. “Con il multilateralismo sotto attacco, la nostra autonomia è di nuovo sotto scacco”, ha aggiunto.

Lula ritiene che i progressi degli ultimi decenni nei settori del commercio, del clima e del sistema sanitario globale siano a rischio. Circondato dai leader dei BRICS, ha criticato l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), un’alleanza militare occidentale guidata dagli Stati Uniti.

“La recente decisione della NATO alimenta la corsa agli armamenti. È più facile destinare il 5% del PIL alla spesa militare che allocare lo 0,7% promesso all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo. Ciò dimostra che le risorse per attuare l’Agenda 2030 esistono, ma non sono disponibili a causa della mancanza di priorità politica. È sempre più facile investire nella guerra che nella pace”, ha criticato.

Lula ha anche affermato che, nello scenario attuale, le decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sono caratterizzate da “perdita di credibilità e paralisi”.

“Assolutamente nulla giustifica le azioni terroristiche perpetrate da Hamas. Ma non possiamo rimanere indifferenti al genocidio praticato da Israele a Gaza, all’uccisione indiscriminata di civili innocenti e all’uso della fame come arma di guerra”, ha inoltre affermato Lula.

Da anni, il Brasile chiede la riforma del Consiglio di Sicurezza, con l’inclusione di più nazioni con seggi permanenti. “Ultimamente, non viene nemmeno consultato prima di intraprendere un’azione militare”, ha affermato. “Vecchie manovre retoriche vengono riciclate per giustificare interventi illegali”, ha aggiunto. Lula ha poi criticato la strumentalizzazione del lavoro dell’AIEA, che “mette a repentaglio la reputazione di un’agenzia fondamentale per la pace”.

Tommaso Dal Passo

