BRICS. Rio ospiterà il vertice della cauta dedollarizzazione 

Il Brasile ospiterà i leader delle nazioni BRICS e i loro nuovi membri a Rio de Janeiro il 6 e 7 luglio, mentre il blocco in crescita affronta una crescente pressione da parte degli Stati Uniti sui piani per ridurre la dipendenza dal dollaro nel commercio. Il ministro degli Esteri Mauro Vieira ha affermato che il vertice includerà rappresentanti di 20 paesi con appartenenza a pieno titolo o associata al gruppo, che si è notevolmente ampliato dalla sua fondazione nel 2009. “Prenderemo decisioni molto importanti per lo sviluppo di tutti questi paesi, per la cooperazione e per migliorare le condizioni di vita di tutti i loro abitanti”, ha affermato Vieira su X.

L’annuncio è stato fatto seguito a un incontro del 15 febbraio tra il sindaco Eduardo Paes, il ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira e i rappresentanti del governo federale.

Il vertice di Rio avverrà in un momento di forti tensioni dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato tariffe del 100% sulle nazioni BRICS se oseranno sfidare il predominio del dollaro, riportano BneIntellNews e Agēncia Brasil. Sui social media, il sindaco Eduardo Paes ha condiviso un video con il ministro degli Esteri Mauro Vieira che commentava la scelta. “Rio è di nuovo la capitale del mondo, ospitando il G20 l’anno scorso, ora i BRICS, e chissà, forse riuscirò a far firmare il decreto presidenziale per fare di Rio la capitale onoraria del Brasile”, ha detto il sindaco. L’amministrazione comunale di Rio ha istituito il Rio BRICS Committee, incaricato di creare il “Rio BRICS Calendar”, che consoliderà iniziative e attività fino alla fine del 2025, quando si concluderà la presidenza dei BRICS del Brasile.

Il blocco ha discusso l’aumento delle transazioni non in dollari al suo vertice di ottobre a Kazan, in Russia. A tal fine, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva all’inizio di questo mese ha lanciato un nuovo sistema di pagamento per il commercio BRICS che si concentra su soluzioni tecnologiche come la blockchain piuttosto che sulla creazione di un’alternativa completa al dollaro.

Mentre Lula ha precedentemente parlato di una potenziale moneta comune BRICS, l’attuale proposta ridimensiona ambizioni più radicali, mirando a facilitare le transazioni dirette in valute locali per ridurre i costi, riporta Valor.

Il mese scorso, il capo negoziatore BRICS brasiliano Eduardo Saboia ha confermato all’AFP che non c’erano piani concreti per sostituire il dollaro, ma piuttosto discussioni sull’utilizzo di valute locali nel commercio. Anche la Cina, la più grande economia del blocco, sta adottando un approccio cauto alla de-dollarizzazione, preferendo un cambiamento graduale e concentrandosi sul mantenimento della competitività delle esportazioni mantenendo bassa la sua valuta.

Russia e Iran sono più desiderosi di alternative al dollaro a causa delle sanzioni occidentali e della loro aperta avversione all’ordine basato sulle regole internazionali. Sotto la guida del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, il Brasile ha in programma di concentrarsi sul rafforzamento della cooperazione con le nazioni in via di sviluppo e sulla riforma delle istituzioni multilaterali.

Le priorità del paese durante la presidenza di turno del blocco di quest’anno includono lo sviluppo di meccanismi di pagamento per incoraggiare il commercio e gli investimenti all’interno del blocco. Il gruppo BRICS+, che controlla il 42% delle riserve valutarie delle banche centrali globali e rappresenta circa il 37% del PIL globale, potrebbe avere un impatto più immediato attraverso le riserve di valuta estera e il commercio di energia.

Nel frattempo, l’oro sta emergendo come una potenziale alternativa, con gli stati membri che hanno spazio per aumentare le loro partecipazioni rispetto ai livelli attuali. Mentre il predominio del dollaro statunitense potrebbe durare ancora parecchio, molti nel Sud globale stanno spingendo per un cambiamento.

I BRICS sono cresciuti in modo significativo dalla loro fondazione nel 2009 da parte di Brasile, Russia, India e Cina, con l’adesione del Sudafrica nel 2010. L’anno scorso, i BRICS hanno aggiunto Iran, Egitto, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti come nuovi membri, mentre l’Arabia Saudita ha ricevuto un invito a unirsi. L’Indonesia è recentemente diventata l’undicesimo membro del blocco, mentre una serie di altre nazioni si sono unite come “paesi partner”, una nuova designazione creata al vertice di Kazan del 2024. Turchia, Azerbaigian e Malesia hanno formalmente presentato domanda di adesione.

Il Brasile ha affermato che i paesi partner sono anche invitati al vertice di Rio e possono partecipare ad altri incontri previo consenso dei membri.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/