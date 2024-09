BRICS. Registrato il primo fallimento di un meeting 

Un incontro dei ministri degli esteri dei Brics a New York giovedì scorso si è concluso senza una dichiarazione congiunta per la prima volta dalla fondazione del gruppo, riflettendo le difficoltà nel raggiungere un consenso con l’aggiunta di nuovi membri.

L’incontro si è tenuto a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e si prevedeva che avrebbe prodotto un testo di 52 paragrafi su diverse questioni, tra cui il conflitto in Medio Oriente, i piani per una moneta comune e i colloqui preliminari sull’adesione di altri paesi Brics al vertice previsto per ottobre a Kazan, in Russia, riporta SCMP. Ma secondo i resoconti del portale di notizie brasiliano UOL, confermati in modo indipendente da SCMP l’incontro si è concluso in una situazione di stallo.

Una condizione posta dai diplomatici indiani e brasiliani per l’espansione del blocco l’anno scorso era che i nuovi membri sostenessero le aspirazioni di India, Brasile e Sudafrica per i seggi permanenti nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto il sito web brasiliano. Tuttavia, durante l’incontro di giovedì, Egitto ed Etiopia hanno rifiutato di firmare il comunicato che menzionava la questione, sostenendo che non era stato raggiunto alcun consenso su quale paese dovesse essere il rappresentante dell’Africa nel più alto organo delle Nazioni Unite.

Il ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira, che presiedeva l’incontro, ha sostenuto che entrambi i paesi hanno compreso la condizione in base alla quale erano stati accettati nei Brics l’anno scorso.

Alla luce della posizione degli egiziani e degli etiopi, ha deciso di porre fine all’incontro.

Joel Souza Pinto Sampaio, che guida il team di comunicazione di Vieira, ha confermato l’impasse a New York, ma si è astenuto dall’elaborare i dettagli dell’incontro.

“Non c’è stato alcun consenso qui”, ha detto Sampaio. “I nostri sherpa continueranno a lavorare per raggiungere un consenso fino al summit di Kazan il mese prossimo”. Un’altra persona a conoscenza della questione ha descritto la situazione come un “grave disaccordo”.

Subrahmanyam Jaishankar, ministro degli esteri di Nuova Delhi, si è astenuto dal menzionarlo quando, dopo l’incontro, ha pubblicato su X affermando che i ministri “si sono concentrati sulla riforma del multilateralismo e sul rafforzamento dello sviluppo”.

Creati come Bric nel 2006 con Brasile, Russia, India e Cina come membri fondatori, i Brics sono nati dopo l’adesione del Sudafrica al blocco nel 2010.

L’anno scorso, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sono stati invitati a diventare membri con effetto dal 1° gennaio 2024. Riyadh deve ancora confermare la sua adesione.

Il vertice dei leader dei Brics, che si terrà dal 22 al 24 ottobre, sarà solo il secondo dall’espansione del gruppo a gennaio.

Tuttavia, raggiungere un consenso sulle questioni potrebbe rivelarsi più sfuggente man mano che il gruppo di paesi non occidentali si aggiunge ai suoi ranghi.

Il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro a San Pietroburgo a giugno, ha affermato che 34 paesi avevano mostrato interesse a unirsi al blocco “in una forma o nell’altra”.

Putin all’epoca ha affermato che la Russia voleva affrontare questo “crescente interesse” e discutere di come i nuovi membri avrebbero potuto partecipare. Azerbaigian, Malesia, Thailandia e Turchia sono tra i paesi che hanno formalmente fatto domanda di adesione completa ai Brics.

Ankara ha inviato osservatori a un vertice dei Brics in Sudafrica nel 2018 e si prevede che la sua domanda verrà presa in considerazione al prossimo vertice di ottobre. Se approvata, la Turchia sarebbe il primo membro della NATO a unirsi ai Brics.

Dopo l’incontro dei Brics di giovedì, si prevedeva che Russia e Turchia si sarebbero incontrate separatamente con Egitto ed Etiopia.

Luigi Medici

