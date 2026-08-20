BRICS. L’Iran entrerà anche nella Banca dei BRICS. La Russia propone di dar vita alla costruzione comune di droni

Il 12 agosto si è appreso che il Governatore della Banca Centrale iraniana, Abdolnaser Hemmati, ha annunciato che l’Iran diventerà membro della Banca BRICS. Il risultato più importante della cooperazione tra i paesi membri dei BRICS è la creazione della Nuova Banca di Sviluppo -New Development Bank-, l’istituto di credito per lo sviluppo istituito dal gruppo di nazioni BRICS, e “il nostro paese diventerà presto membro di questa banca”, ha aggiunto Hemmati, che ritiene che i paesi membri dei BRICS possano effettuare scambi commerciali tra loro utilizzando le valute nazionali e si impegna a instaurare una cooperazione monetaria bilaterale e trilaterale con gli atri partner. Queste dichiarazioni sono giunte, secondo un rapporto dei media statali, in vista di una riunione finanziaria dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali dei BRICS in India, che quest’anno detiene la presidenza rotativa del gruppo. La divisione comunicazioni aziendali della New Development Bank ha dichiarato a Reuters di non poter confermare le informazioni relative all’adesione dell’Iran.

Già dal gennaio 2024 quando l’Iran si unì ai BRICS manifestò chiaramente il desiderio di diventare membro e azionista della New Development Bank. Ciò si verificò in occasione dell’espansione del gruppo, con una mossa volta a rafforzare i legami economici tra le economie emergenti. La Banca è stata fondata nel 2015 dai cinque paesi fondatori per finanziare progetti di infrastrutture e sviluppo sostenibile. Da allora ha ampliato la propria base di soci includendo gli Emirati Arabi Uniti, l’Egitto e altre economie emergenti (Bangladesh, Algeria). Infatti, l’adesione alla suddetta banca è aperta ai membri delle Nazioni Unite, ed il 5 giugno l’Uzbekistan è diventato il suo decimo membro. I membri BRICS hanno cercato di ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense promuovendo scambi commerciali e transazioni finanziarie nelle valute nazionali. Uruguay, Colombia, Etiopia, Angola, Zimbabwe sono Paesi candidati all’adesione; sono stati ammessi dal Consiglio dei Governatori della NDB e diventeranno ufficialmente Paesi membri una volta depositato lo strumento di adesione.

Poiché l’Iran resta soggetto ad ingenti sanzioni internazionali e non avendo ancora raggiunto un accordo di pace per porre fine all’attuale conflitto con gli Stati Uniti e Israele, ciò fornisce a Teheran un ulteriore incentivo a cercare canali finanziari alternativi al di fuori del sistema basato sul dollaro.

Per quanto riguarda la Russia, membro fondatrice dei BRICS, il Presidente Putin aveva invitato, il 28 gennaio 2025 proprio durante una riunione dedicata allo sviluppo dei sistemi aeronautici senza pilota, al rafforzamento della cooperazione tra gli appartenenti al blocco e di dar vita alla costruzione di droni comuni. Ciò riguardava soprattutto la cooperazione e la realizzazione di progetti congiunti nel settore dei sistemi senza pilota, inizialmente con particolare riferimento alle applicazioni civili. Putin indicò tra gli obiettivi russi la creazione di piattaforme di cooperazione con i Paesi BRICS e il lancio di progetti tecnologici comuni e avanzati nel settore dei droni. La proposta comprendeva il coinvolgimento di imprese, scienziati, progettisti e operatori stranieri. Tuttavia, al momento dell’iniziativa si trattava soprattutto di una piattaforma di cooperazione industriale e tecnologica, i cui ambiti concreti avrebbero dovuto essere definiti successivamente a livello tecnico.

In seguito ad agosto di quest’anno, il vice-ministro russo dell’Industria e del Commercio Alexej Gruzdev ha precisato che Mosca offriva ai membri BRICS una cooperazione più ampia nel campo dei droni civili, comprendente: sviluppo congiunto; produzione comune; ricerca e sviluppo tecnologico; software e sistemi di controllo; applicazioni autonome in diversi settori economici; promozione commerciale dei servizi basati sui droni. Gruzdev ha sottolineato che la Russia è desiderosa di condividere la propria esperienza operativa nell’impiego di veicoli aerei senza pilota in diversi settori e che la Russia è ora pronta a offrire ai suoi partner ecosistemi tecnologici completi: “offriamo questa cooperazione all’intero blocco BRICS. D’ora in avanti, il lavoro continuerà a livello di esperti per definire aree specifiche di interazione. Questo interesse è condiviso non solo dall’India ma anche da altri stati membri, come l’Etiopia” ha concluso Gruzdev.

Paolo Romano

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