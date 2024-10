BRICS. Cryptomoneta comune per lasciare il dollaro 

Una delle questioni più importanti che i membri dei BRICS discuteranno al summit du Kazan (22 24 ottobre) sarà l’istituzione di un sistema di pagamento inter-BRICS per aggirare il dollaro. La decisione degli Stati Uniti di trasformare il dollaro in un’arma e bloccare i beni della Russia, nel suo scontro con Mosca ha destabilizzato le banche centrali di tutto il mondo. Anche se la dedollarizzazione richiederà anni per realizzarsi, il processo è già in corso.

E la situazione sta peggiorando dopo che gli Stati Uniti hanno cambiato rotta a dicembre 2023 con le cosiddette sanzioni di strangolamento che prendono di mira singole banche, minacciandole con sanzioni secondarie. Diverse banche turche e cinesi si sono ritirate dalla Russia, tagliando i legami con i loro clienti russi, il che ha già influenzato il fatturato commerciale, riporta BneIntelliNews.

Allo stesso tempo, dopo che l’Office of Foreign Assets Control, Ofac, ha imposto sanzioni alla Borsa di Mosca a giugno, la Banca centrale russa è stata costretta a sospendere le negoziazioni in dollari e ciò ha scatenato una crisi di liquidità dello yuan, la principale valuta estera utilizzata in Russia dopo la yuanizzazione dell’economia russa nel 2022. L”unica azione possibile è quella quindi di adottare una soluzione digitale.

Le ripercussioni internazionali di questi sviluppi sono già visibili. La quota del dollaro nelle riserve globali è già al minimo da 30 anni e continua a scendere. La Russia ha già venduto quasi tutto i suoi dollari prima della guerra e ora ha circa 300 miliardi di dollari in attività di riserva non congelate, di cui metà in yuan e oro. Anche le banche centrali di tutto il mondo hanno aumentato la loro quota di oro, portando i prezzi del metallo giallo ai massimi record.

La Cina ha seguito l’esempio della Russia e ha anche rapidamente venduto i suoi titoli del Tesoro USA negli ultimi due anni, un segnale che si sta preparando anche per una fase più aggressiva nelle sue relazioni con gli Stati Uniti. Nell’ultimo anno, è diminuito di 1,2 punti percentuali al 58,22%, un livello mai visto almeno dalla fine del 1995.

L’unica altra valuta di riserva che ha visto un calo durante questo periodo è lo yuan, con la sua quota scesa al 2,14% dal 2,45% dell’anno precedente. I principali beneficiari sono state le valute non di riserva, la cui popolarità tra le banche centrali è aumentata di 0,63 punti percentuali nel corso dell’anno, raggiungendo il 4,25%. L’ultima volta che la loro quota è stata più alta è stata nel terzo trimestre del 2012.

A metà del 2021, la Cina deteneva circa 1,1 trilioni di dollari in titoli del Tesoro USA, ma a metà del 2023 erano scesi a circa 835 miliardi, il livello più basso in oltre un decennio, un calo di circa il 24% in due anni.

E come la Russia, la Cina ha cercato di diversificare le sue riserve di valuta estera allontanandosi dalle attività statunitensi. Il paese ha spostato la sua attenzione verso l’oro, l’euro e gli investimenti in altre valute e materie prime.

Russia e Cina hanno iniziato a usare negli scambi valute nazionali, o a riprendere il baratto per la prima volta in 30 anni questo autunno, per evitare l’esposizione alle sanzioni statunitensi sui loro sistemi bancari.

In generale, Putin ha affermato che la Russia ora regola almeno tre quarti del suo commercio con la Cina in valute nazionali e l’85% del suo commercio nella Comunità degli Stati Indipendenti. Ha ridotto il suo fatturato commerciale con i paesi ostili a metà degli anni ’10 come quota del commercio totale, ma persino alcuni di quei clienti pagano il loro gas in rubli nell’ambito del programma gas-per-rubli introdotto dal Cremlino nel 2022. La Russia continua a godere di vendite residue di petrolio, gas e altre materie prime come fertilizzanti e uranio con l’UE che non è in grado di reperire questi input da nessun’altra parte.

In questo contesto, sarebbe molto più semplice passare a un’unità di valuta nominale non in dollari, aprendo la strada all’introduzione di una moneta Brics di qualche tipo come valuta del commercio reciproco.

La Russia si sta chiaramente preparando a questo e ha lanciato una serie di leggi per regolamentare le valute digitali dall’inizio di quest’anno. In estate la Banca centrale russa ha introdotto le prove del suo rublo digitale nel settore bancario russo e a settembre ha condotto una prova per definire un accordo commerciale internazionale utilizzando per la prima volta la criptovaluta come mezzo di pagamento. La maggior parte del Sud del mondo ha espresso interesse per l’idea e ha suggerito il sistema Brics basato sulla blockchain a marzo.

Lucia Giannini

