BRASILE. Trump toglie i dazi sui prodotti agricoli e zootecnici

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rimosso i dazi del 40% su oltre 200 prodotti agricoli e zootecnici brasiliani, tra cui carne di manzo, verdure, caffè, cacao e alcuni fertilizzanti a base di ammoniaca. La decisione fa seguito ai negoziati con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva.

I dazi, riporta MercoPress, facevano parte di una più ampia controversia commerciale. Trump aveva inizialmente imposto un dazio del 10% su quasi tutti i paesi e in seguito aveva aggiunto una penalità del 40% specificatamente sul Brasile (portando il totale al 50% su alcuni prodotti) come ritorsione per l’azione legale e la condanna a 27 anni di carcere dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro (alleato di Trump) per aver tentato un colpo di stato dopo la sconfitta alle elezioni del 2022 contro Lula.

La scorsa settimana, il dazio generale del 10% era già stato rimosso sui prodotti agricoli brasiliani.

Dopo un incontro a latere all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2025, una telefonata il 6 ottobre e un incontro di persona il 26 ottobre a Kuala Lumpur, in Malesia), i due leader hanno concordato di negoziare. Inoltre, il Ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira e il Segretario di Stato americano Marco Rubio hanno avuto colloqui il 13 novembre.

La nuova misura è retroattiva al 13 novembre 2025. L’elenco comprende anche alcuni combustibili fossili, prodotti chimici derivati ​​dal carbone, gas liquefatti, pasta di legno e componenti per l’aviazione civile.

La decisione è particolarmente significativa per gli esportatori brasiliani di caffè e carne bovina. Gli Stati Uniti sono il maggiore acquirente di caffè del Brasile, rappresentando circa il 16% delle esportazioni di caffè del Paese.

Trump ha descritto la mossa come un riflesso dei “progressi iniziali” nei negoziati in corso con il Brasile e ha citato le raccomandazioni dei funzionari statunitensi secondo cui i dazi aggiuntivi su queste importazioni agricole non erano più giustificati. Dopo mesi di tensione, Trump e Lula hanno appianato i rapporti e il Brasile ha ottenuto un’importante vittoria commerciale con la completa rimozione dei dazi punitivi statunitensi sulle principali esportazioni.

Lucia Giannini

