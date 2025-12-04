BRASILE. Trovata l’intesser l’export agricolo verso Filippine, Guatemala, Nicaragua, 

Le autorità brasiliane hanno completato i negoziati con Filippine, Guatemala e Nicaragua per espandere le esportazioni agricole verso questi paesi, dopo aver raggiunto un’intesa sui requisiti sanitari e fitosanitari.

Nelle Filippine, le autorità sanitarie hanno approvato l’esportazione di grasso bovino, un input utilizzato nell’industria alimentare e nella produzione di energia a basse emissioni di carbonio, in particolare diesel verde e carburante per aviazione sostenibile (SAF), riporta Agencia Brasil.

Da gennaio a ottobre 2025, il paese del sud-est asiatico ha importato prodotti agricoli dal Brasile per un valore di quasi 1,5 miliardi di dollari.

In Nicaragua, le autorità fitosanitarie hanno autorizzato il Brasile a esportare semi di miglio, crotalaria e rapa, input per l’agricoltura tropicale che contribuiscono ad aumentare la produttività e a ridurre la dipendenza dai fertilizzanti minerali. Da gennaio a ottobre 2025, il Nicaragua ha importato circa 55 milioni di dollari di prodotti agricoli dal Brasile.

In Guatemala, il governo brasiliano ha ottenuto l’autorizzazione fitosanitaria per esportare riso lavorato. Da gennaio a ottobre 2025, il paese ha importato prodotti agricoli dal Brasile per un valore di oltre 192 milioni di dollari.

“I risultati rafforzano la strategia di diversificazione delle destinazioni e dei prodotti, includendo articoli a più alto valore aggiunto”, ha affermato il Ministero degli Esteri brasiliano in una nota.

Maddalena Ingrao

