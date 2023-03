BRASILE. Trend al ribasso per la carne bovina diretta in Cina

Il prezzo della carne bovina (fresca, refrigerata o congelata) esportata dal Brasile principalmente in Cina nella prima settimana di febbraio ha mantenuto il trend ribassista degli ultimi otto mesi, ma, secondo gli analisti, la tendenza ora è di una ripresa dei prezzi nel resto dell’anno, anche se su livelli inferiori a quelli osservati a giugno.

Secondo i dati del Segretariato per il Commercio Estero (Secex), la tonnellata è stata venduta a 4.822,90 dollari, in media, all’inizio di questo mese, con arretramenti dello 0,4% rispetto alla media di gennaio e di quasi il 14% nella confronto con febbraio 2022. Lo scorso giugno, la proteina è stata esportata per 6.826,30 dollari USA a tonnellata, riporta MercoPress.

L’Associazione brasiliana dei frigoriferi (Abrafrigo) ha recentemente espresso preoccupazione per il calo dei prezzi della carne esportata, anche perché i margini dei macelli nel mercato interno sono ancora stretti grazie alla contrazione della domanda. L’ente ha precisato che la rinegoziazione dei contratti con i clienti in Cina, principale destinazione delle spedizioni, è stato il maggior fattore di pressione.

«L’anticipazione degli acquisti per il capodanno cinese ha reso possibile il movimento di rinegoziazione», concorda Thiago Bernardino, ricercatore del Center for Advanced Studies in Applied Economics (Cepea), presso Esalq/USP. «Ma dobbiamo ricordare che la domanda [esterna] quest’anno sarà interessante – e questo è già stato progettato, principalmente perché il tasso di cambio rimarrà alto».

Fernando Iglesias, analista di Safras & Mercado, sottolinea che i prezzi registrati nella bilancia commerciale di febbraio non riflettono le vendite del mese. «Questi sono affari chiusi 30 o 45 giorni fa. Negli ultimi giorni, quello che abbiamo sentito dai rapporti è che il rimbalzo post-vacanze della Cina ha visto un recupero fino a 500 dollari rispetto ai prezzi visti in precedenza».

Secondo Bernardino, di Cepea, la Cina dovrebbe continuare ad acquistare carne dal Brasile, a meno che qualche pressione inflazionistica non la costringa ad acquistare più carne bovina dall’India o proteine più economiche, come la carne di bufalo. «Sulla scena globale, il vantaggio competitivo appartiene a Brasile e Stati Uniti», sottolinea.

Recentemente, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha rivisto le sue stime per le importazioni di carne bovina in Cina. L’agenzia stima una crescita del 2,2% della domanda del Paese, a 3,5 milioni di tonnellate, sostenendo che è “improbabile” che la produzione di carne di maiale cinese sia sufficiente a soddisfare il consumo di proteine.

L’apertura di mercati ad alto valore aggiunto – Corea del Sud e Giappone sono all’ordine del giorno del governo e del settore privato – può aiutare a sostenere i prezzi. «Ma il produttore non può perdere di vista il fatto che non si sa quando questo sarà operativo e quale sarà il volume», dice Bernardino.

Per quanto riguarda il mercato interno, Bernardino afferma che quest’anno la tendenza è per un leggero aumento del consumo pro capite, intorno ai 400 grammi, a 25,9 chili. «Questo miglioramento dovrebbe essere avvertito soprattutto dopo i primi cinque mesi dell’anno, quando i brasiliani hanno generalmente spese più elevate», afferma il ricercatore.

Nell’attuale scenario esterno e interno, l’”arroba” bovina grassa è stata scambiata a R$ 292,09 a San Paolo in media nel mese di febbraio, al di sopra dei R$ 285,97 di gennaio ma ben al di sotto della media di R$ 340 del 30 febbraio 2022.

Iglesias sottolinea che il tasso di cambio a R$ 5,50 e gli alti prezzi della carne all’estero hanno consentito l’anno scorso un arroba di R$ 350. «Ma ora la situazione è molto diversa. Gli impianti di confezionamento della carne a Tocantins riferiscono che non acquistano vacche grasse, solo nuove di zecca e carne bovina, questa è l’offerta».

Tommaso Dal Passo