BRASILE. Studenti più attenti in classe senza cellulare. Se non fosse per l’ansia… 

Un sondaggio condotto in Brasile dal Joint Parliamentary Front for Education, in collaborazione con Equidade.info, un’iniziativa del Lemann Center presso la Stanford Graduate School of Education, ha mostrato che l’88% degli studenti ha dichiarato di prestare maggiore attenzione in classe. Solo nella scuola superiore, questo progresso è stato riconosciuto dal 70% degli intervistati.

Lo studio mostra inoltre che il 77% dei dirigenti scolastici e il 65% degli insegnanti hanno segnalato una diminuzione del cyberbullismo nelle loro scuole. Tra gli studenti, tuttavia, solo il 41% ha notato questo cambiamento, il che suggerisce che alcuni conflitti potrebbero passare inosservati o non essere segnalati da insegnanti e dirigenti scolastici, riporta Agencia Brasil.

Secondo il sondaggio, il 44% degli studenti ha dichiarato di sentirsi più annoiato durante le pause. I numeri sono più alti tra gli studenti delle scuole elementari (47%) e gli studenti del treno del mattino (46%). Inoltre, il 49% degli insegnanti ha riferito che gli studenti hanno sperimentato un aumento dell’ansia a causa del mancato utilizzo del cellulare.

Per quanto riguarda il comportamento degli studenti, il Nord-Est si distingue positivamente, rappresentando l’87% dei progressi segnalati. Le regioni del Centro-Ovest e del Sud-Est mostrano i tassi di miglioramento più bassi nell’ambiente scolastico, con l’82% che sottolinea come l’efficacia delle misure tenda a variare a seconda della regione.

Equidade.info ha sottolineato che la ricerca mostra progressi positivi nella concentrazione e nell’attenzione degli studenti, ma problemi come la noia, l’ansia e il bullismo, ancora diffusi tra gli studenti, indicano che permangono delle sfide.

I dati rafforzano, quindi, la necessità di strategie differenziate per fascia d’età e sistema scolastico, nonché di sviluppare pratiche pedagogiche che mantengano gli studenti coinvolti e ne promuovano il benessere anche senza cellulari in classe.

La legge brasiliana che vieta l’uso dei cellulari da parte degli studenti a scuola è stata promulgata nel gennaio 2025, a seguito dell’approvazione del Congresso Nazionale.

Lo studio ha intervistato 2.840 studenti, 348 insegnanti e 201 dirigenti scolastici di scuole comunali, statali, private e pubbliche in tutto il paese tra maggio e luglio 2025.

Anna Lotti

