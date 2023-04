BRASILE. Stretta sulla pirateria degli Anime giapponesi

Un’indagine sulla condivisione illegale di “anime” in Brasile ha fatto chiudere 36 siti web, segnando un giro di vite per la prima volta nel suo genere nel Paese latinoamericano.

Secondo Nikkei, le perdite dovute alla pirateria sono un problema serio per l’industria degli anime giapponesi, che nel 2021 ha raggiunto un mercato globale di 2,7 trilioni di yen (20,4 miliardi di dollari), secondo l’Associazione delle Animazioni Giapponesi. La cifra è aumentata del 13% rispetto all’anno precedente.

Solo in Brasile la pirateria costa ai produttori circa 200 miliardi di yen all’anno.

Tra i siti chiusi c’è Animes Online, il più grande sito pirata del Paese, secondo la Content Overseas Distribution Association, Coda, un gruppo con sede a Tokyo. Dei 20 principali siti pirata con sede in Brasile, 12 sono stati chiusi, secondo Coda.

A novembre 2022, Toho e altri due importanti studi di produzione giapponesi si sono rivolti a Coda per presentare denunce penali alla polizia brasiliana contro quattro dei siti.

Da febbraio, le agenzie di polizia brasiliane si sono riunite per lanciare l’Operazione Animes. Complessivamente, le autorità hanno costretto 31 siti pirata a chiudere, mentre altri cinque hanno chiuso volontariamente.

I siti illegali offrivano una serie di titoli popolari, come Jujutsu Kaisen (Sorcery Fight) o quelli della serie Gundam. I siti erano scritti in portoghese e i sottotitoli erano nella stessa lingua. Tra il 70% e il 90% del traffico di utenti proveniva dal Brasile.

Le autorità giapponesi hanno iniziato a prestare attenzione alla pirateria intorno al 2017. Nel 2018 i funzionari governativi hanno nominato il sito pirata nazionale Mangamura nel condannare le attività illegali.

A seguito delle repressioni in Giappone, gli operatori di siti pirata in lingua giapponese hanno iniziato a utilizzare server in Cina e nel sud-est asiatico per sfuggire ai procedimenti giudiziari. Le autorità di quei luoghi hanno iniziato a collaborare con le aziende giapponesi per smantellare le operazioni.

Allo stesso tempo, la pirateria sembra essere cresciuta in America Latina dal 2018 circa.

Secondo il Coda, le barriere linguistiche hanno fatto sì che i siti pirata brasiliani non venissero notati. Rispetto ai siti di lingua inglese, i siti spagnoli e portoghesi sono più difficili da indagare dal Giappone.

Maddalena Ingrao