BRASILE. Sempre più Yuan e meno Dollari nella Banca Centrale

La banca centrale del Brasile ha più che quadruplicato le sue riserve in valuta estera in yuan cinese l’anno scorso, hanno riferito i responsabili politici il 31 marzo, mentre ha tagliato le partecipazioni di dollari ed euro e costruito le riserve brasiliane di valuta dal suo più grande partner commerciale.

La valuta cinese, riporta Reuters, che fino al 2018 era assente dalle riserve forex della più grande economia dell’America Latina, è salita al 4,99% delle partecipazioni della banca centrale brasiliana alla fine dello scorso anno, dall’1,21% alla fine del 2020. Questa percentuale costituisce la terza quota più grande delle riserve della banca centrale, leggermente dietro l’euro, che è sceso al 5,04% l’anno scorso dal 7,85% nel 2020. Le riserve di dollari sono scese all’80,34% del totale dall’86,03% dell’anno precedente.

Questo spostamento sottolinea la crescente importanza economica della Cina per il Brasile, dove rappresenta il 28% del commercio internazionale, più del doppio di quello degli Stati Uniti, il suo prossimo partner commerciale, mostrano i dati della Banca Mondiale.

Il Brasile ha anche aumentato l’esposizione delle sue riserve ad altre valute, tra cui va segnalato lo yen giapponese, la sterlina britannica, il dollaro canadese e il dollaro australiano, e l’oro, spesso utilizzato come copertura contro altre attività finanziarie.

«Nel 2021, abbiamo cercato una maggiore diversificazione nell’allocazione delle valute, senza pregiudicare il profilo anticiclico del portafoglio nel suo complesso», ha detto la banca centrale nel suo rapporto annuale sulle sue riserve estere.

Le riserve totali brasiliane sono aumentate di 6,58 miliardi di dollari l’anno scorso arrivando a 362,2 miliardi di dollari. I rendimenti del portafoglio sono scesi dello 0,62%, la peggiore performance dal 2015, principalmente a causa della forza del dollaro statunitense contro le altre valute in portafoglio.

Queste riserve sono tenute per scopi precauzionali e di transazione. In particolare, queste attività in valuta estera forniscono una sorta di assicurazione per il paese per soddisfare gli obblighi all’estero e un cuscino per gli shock esterni, come le crisi valutarie e l’improvvisa interruzione dell’afflusso di capitali.

Maddalena Ingrao